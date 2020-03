EVZ-Captain Raphael Diaz: «Vor Geisterspielen schaudert mir jetzt schon»

(pz) Die Mannschaften der National League gehen unterschiedlich mit der verordneten Zwangspause um. Einige von ihnen bestreiten Trainingsspiele, so auch der EV Zug. Er wird am kommenden Freitag, 13. März, in der Bossard-Arena einen Ernstkampf simulieren. Gegner sind die ZSC Lions. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Medienschaffende haben keinen Zutritt. Laut EVZ-Sportchef Reto Kläy beruht diese Massnahme auf Empfehlung des Schweizerischen Eishockeyverbandes.