EVZ-Kolumne Der EVZ im Playoff-Final: Wenn plötzlich die Regeln im Mittelpunkt stehen Der ehemalige Einzelrichter Reto Steinmann äussert sich über zwei Szenen, die in den ersten beiden Playoff-Finalspielen zu reden gaben. Reto Steinmann*

EVZ Final gegen ZSC. Claudio Cadonau Bild: Jan Pegoraro (Zug, 20. April 2022) Jan Pegoraro

Die zwei ersten Partien des aktuellen Playoff-Finals verliefen bekanntlich sehr eng. Die Spieler kämpften um Eiszentimeter und Chancenvorteile, bevorzugten aber weitgehend die körperlose Feinarbeit. So richtig krachen in Form von mitleidloser Härte liess man es noch nicht. Gleichwohl waren zwei Szenen zu registrieren, bei welchen der Fokus sich verlagerte weg von den Spielern hin zum Regelwerk und dessen Anwendung.

In Spiel 1 verlangte EVZ-Coach Dan Tangnes in der vorletzten Minute ein Coach’s Challenge wegen Goalie-Behinderung. Dies, nachdem er den Schiedsrichter gebeten hatte, er möge doch die Szene von sich aus begutachten (was reglementarisch nicht möglich ist). Tangnes hätte auch, aber nicht zusätzlich überprüfen lassen können, ob die Scheibe kurz vor dem erfolgreichen Torschuss das Netz über dem Plexiglas berührt hatte. Beide Situationen waren sehr knapp. Das Ergebnis ist bekannt: der auf dem Eis gefällte Entscheid wurde bestätigt mit der Folge einer kleinen Strafe für den EVZ und dem Game-winning-goal für die Lions.

Die Kritik an Tangnes, die falsche Szene überprüfen lassen zu haben, war unberechtigt. Als Folge dieses Ereignisses wurden natürlich umgehend die Diskussionen wieder laut nach einem Situation-Room analog dem VAR im Fussball. Die Vorbehalte gegen diese teure Lösung sind allerdings immer noch dieselben. Wo könnte eine solche Infrastruktur aufgebaut werden, die in der Lage wäre, während einer Vollrunde sieben Matches parallel zu überwachen? Wie würden diese Fachleute rekrutiert, und wer bezahlte sie? Zwei der europäischen Topligen, die schwedische und finnische, haben dieses System implementiert und machen gute Erfahrungen damit.

Die andere Szene betrifft die Attacke von EVZ-Verteidiger Cadonau gegen den Lions-Stürmer Aeschlimann in Spiel 2. Cadonau ist für das nächste Spiel gesperrt wegen Checks gegen den Kopf, und es ist gleichzeitig ein ordentliches Verfahren eröffnet worden. Ein Rechtsmittel gegen diese Sperre besteht nicht. Im alten Regelwerk lautete die Formulierung, es gebe keine sauberen Checks gegen den Kopf. Die entsprechende Regel im aktuellen Regelbuch beginnt zwar immer noch mit den gleichen Worten, relativiert sie dann aber dem sinngemässen Hinweis, bei einem frontalen Aufprall ohne Aufwärtsbewegung liege kein verbotener Check gegen den Kopf vor.

Diese Ergänzung führt zu mehr neuen Fragen, als sie zu beantworten in der Lage ist. Auch die aktuelle Regel verlangt aber, dass der Kopf der Hauptkontaktpunkt sein muss. Dieses Erfordernis können die Bilder in der Causa Cadonau nicht zweifelsfrei belegen. Das Heikle und hier auch Verwerfliche besteht darin, dass Cadonau als zusätzlicher Spieler sich in einen eigentlich bereits beendeten Kampf um die Scheibe zwischen Aeschlimann und Lander einbrachte. Solche «Third man in» sind gefährlich und führen oft zu Verletzungen. Da der Player Safety Officer beim Einzelrichter einen Antrag gestellt hat, ist damit zu rechnen, dass für Cadonau eine zweite Sperre hinzukommen wird. Gegen diese könnte der EVZ sich allerdings zur Wehr setzen mittels Berufung an das Verbandssportgericht.