EVZ-Torhüter Genoni: «Ich will Teil von etwas Grossem sein» Der neue EVZ-Goalie Leonardo Genoni nimmt Stellung zu 15 Stichworten. Sven Aregger

Meister-Goalie Leonardo Genoni ist der neue Rückhalt des EV Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. August 2019)

Ein Freitag im August, Leonardo Genoni (32) erscheint in T-Shirt und Jeans im Restaurant am Zugersee. Zwei Buben erkennen ihn und bitten um Fotos. Der neue EVZ-Torhüter posiert mit den Kindern, bevor er sich setzt und ein Mineralwasser bestellt. Dann konzentriert er sich auf das Gespräch, das sich um 15 Stichworte dreht.

Goalie

«Er ist exponiert, mit seiner Ausrüstung und dem Maskenhelm unterscheidet er sich von den Feldspielern und zieht automatisch die Blicke auf sich. Das ist meine Traumposition. Schon mit 5 oder 6 Jahren habe ich in der Hockeyschule als Torhüter geschnuppert, es hat mir gleich gefallen und mich seither nicht mehr losgelassen. Ich stehe jeden Morgen auf und gehe aufs Eis, und es macht mir immer noch Spass. Im Hockey ist der Goalie sehr wichtig, aber ich würde ihn nicht über einen anderen Spieler stellen. Unsere Aufgabe ist es, die Fehler der Vorderleute auszubügeln und ihnen Sicherheit zu vermitteln. Ein guter Goalie kann motivieren, er gibt dem Team ein gutes Gefühl, bleibt unaufgeregt und hilft seinen Kollegen, auch wenn er nicht stark am Spiel beteiligt ist. Zwischen einem guten und einem sehr guten Goalie sind die Unterschiede klein, die Abwehrquoten bewegen sich innerhalb von wenigen Prozenten. Ich bewundere auch die Torhüter in anderen Sportarten – im Feldhockey zum Beispiel, im Handball oder Fussball. Die Fussballgoalies stehen in einem grossen Tor, aber sie wehren auch Schüsse ab, die eigentlich unhaltbar scheinen. Das ist faszinierend.»

Heim-WM 2020

«Sie bietet eine grosse Chance für das Schweizer Eishockey, das sich in den letzten zehn Jahren enorm weiterentwickelt hat und mittlerweile viel Ansehen und Medienpräsenz geniesst. Wenn es uns gelingt, ein Hockeyfest aufzuziehen, wird die Begeisterung noch zunehmen. Ich will mir unbedingt einen Platz im Team sichern. An den letzten drei Weltmeisterschaften habe ich Hochs und Tiefs erlebt. Die Heim-WM ist eine neue Gelegenheit, sich auf hohem Niveau zu präsentieren. Die Schweiz kann in einem einzelnen Spiel jeden Gegner schlagen, aber auch gegen jeden verlieren, obschon wir zuletzt gegen die schlechter klassierten Nationen nie zittern mussten. Im Frühling sind wir im WM-Viertelfinal äusserst knapp gegen Kanada ausgeschieden, aber nüchtern gesehen haben wir an diesem Turnier vier Spiele gewonnen und vier verloren. Wir waren nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es muss noch immer alles zusammenpassen, damit wir eine grosse Hockeynation schlagen können. Es braucht den absoluten Willen zum Sieg. Der Traum von einer Medaille an der Heim-WM ist vorhanden. Aber ich weiss, der Weg ist lang, und es verträgt kaum Nachlässigkeiten.»

Arno Del Curto

«Arno hat mir die Chance gegeben, dass ich mich in der NLA etablieren konnte. Er hat mir und Reto Berra, zwei jungen Goalies, das Vertrauen geschenkt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Sein Mut, mit jungen Torhütern zu arbeiten, war jahrelang sein Erfolgsrezept. Das Modell ist bis heute einzigartig in der Schweiz. Ich habe neun wunderbare Jahre in Davos erlebt. Nach meinem Wechsel zu Bern haben wir den Kontakt etwas verloren. Ich kann deshalb nicht beurteilen, ob Arno als Trainer ins Hockey zurückkehren wird.»