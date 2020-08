Lehner Cup: Ambri-Piotta vermiest Titelverteidiger EV Zug den Auftakt Kaltstart der Zuger beim Lehner Cup in Sursee: Effiziente Tessiner bezwingen den EV Zug mit 4:2. Bereits nach 53 Sekunden fällt das erste Tor.

Ambri-Piotta bejubelt die 3:1-Führung durch Stanislav Horansky. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus (Sursee, 21. August 2020)

Wenn die Ambri-Fans am Ende eines Spiels «La Montanara» singen, bedeutet dies meist nichts Gutes für den Gegner. So auch geschehen am Freitagabend bei der Partie Ambri-Piotta gegen den EV Zug. Die Tifosi feiern einen 4:2-Sieg gegen den Titelverteidiger.

Das Unheil für die Zuger nimmt bereits früh seinen Lauf. Die Leventiner schocken die Zuger bereits in der 1. Minute. Nach 53 Sekunden kann Ambri-Neuzugang Julius Nättinen alleine auf Leonardo Genoni losziehen, er verwertet eiskalt. Der EVZ ist im Drittel mehrheitlich im Scheibenbesitz und kommt zu ein paar Torchancen. Doch Ambri-Goalie Benjamin Conz hält seinen Kasten dicht. Das 2:0 der Leventiner in der 16. Minute ist praktisch eine Kopie des vorangegangenen Treffers. Soeben eine Zwei-Minuten-Strafe abgesessen, kehrt Cédric Hächler aufs Eis zurück und düpiert Genoni im Eins-gegen-Eins-Duell. «Ambri, Ambri, Ambri» hallt es von der Tribüne.

Auch im zweiten Drittel gelingt den Zugern vor 300 Zuschauern wenig Zusammenhängendes. Und wenn sie sich mal gefährlich in die gegnerische Zone kombinieren, ist bei Benjamin Conz Endstation. Sichtlich unzufrieden ist EVZ-Trainer Dan Tangnes, und macht seinem Ärger Luft.

Zuger Hoffnung währte nur kurz

Mit dem Anschlusstreffer von Dario Simion in der 47. Minute schien die Ambri-Festung ins Bröckeln zu geraten, doch der EV Zug bestraft sich in Person von Sven Senteler gleich selber. Acht Sekunden nach dem 1:2 handelt er sich eine Strafe wegen Stockschlag ein. Stanislav Horansky nutzt die Überzahlsituation aus. Wiederum bleibt Genoni keine Abwehrchance. Horansky wird im Slot sträflich allein gelassen. Carl Klingberg (52.) kann nochmals verkürzen. Doppel-Torschütze Nättinen sorgt jedoch mit einem Empty-Netter zum 4:2-Endstand.

Der EV Zug agiert vor allem im Powerplay zu harmlos. Bei fünf Überzahlsituation schaut nichts Zählbares heraus. Gelegenheit zur Wiedergutmachung hat der EV Zug schon am Samstagabend um 19.45 Uhr gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Ambri trifft davor um 14.30 Uhr auf Kloten.