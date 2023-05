Eishockey EVZ-Fan bezahlt 2010 Franken für Klingberg-Trikot Bei der Online-Versteigerung der EVZ-Auswärtstrikots sind knapp 15’000 Franken zusammengekommen. Der Erlös fliesst in die Kasse des Nachwuchs.

Das original getragene Auswärtstrikot von Carl Klingberg wurde für 2010 Franken ersteigert. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 8. 4. 2023)

Der EVZ versteigerte die original getragenen Auswärtstrikots der Saison 2022/23. Die von den Spielern signierten Leibchen konnten auf der Online-Auktionsseite Ricardo.ch erworben werden. Die Aktion dauerte eine Woche. Am tiefsten ins Portemonnaie wurde für das Trikot des Stürmers und Fanlieblings Carl Klingberg gegriffen, der nach sieben EVZ-Jahren auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist. Eine Person bezahlte 2010 Franken für das Erinnerungsstück. Auch die Kleidungsstücke von Leonardo Genoni (1100 Franken), Jan Kovar (915), Dario Simion (740), Grégory Hofmann (700) und Lino Martschini (690) waren umworben.

Insgesamt wurden 14'475 Franken für die Raritäten hingeblättert. Der Erlös kommt dem Nachwuchs zu Gute. Nach zwei Titeln in Folge war abzusehen, dass die Souvenir-Jäger nicht mehr bereit waren, so viel Geld auszugeben wie zuletzt. So wurden für die Auswärtstrikots aus der Saison 2020/21 über 50’000 Franken hingeblättert, in der Saison 2021/22 waren es 20’000 Franken. Heiss begehrt waren in der abgelaufenen Saison die pinkfarbenen Textilien. Um auf die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam zu machen, spielte der EVZ am 15. Oktober in Pink. Jemand bot für das Genoni-Trikot 10’000 Franken.