Aus und vorbei – 11 Fragen und Antworten zum Ende der EVZ-Saison Der EV Zug muss nach dem Saison-Abbruch die Titel-Hoffnungen begraben. Elf wichtige Fragen und Antworten zum «Schwarzen Tag im Schweizer Eishockey».

Geisterkulisse: Im letzten Heimspiel der diesjährigen Saison spielte der EVZ gegen die SCL Tigers. Bild: Urs Flüeler/Keystone, 28. Februar 2020

«Ich bin masslos enttäuscht, dass wir unseren Titel-Traum nicht weiter verfolgen können», erklärt Trainer Dan Tangnes kurz nachdem die Klubs an einer Telefonkonferenz entschieden, die Saison abzubrechen. «Bis vor wenigen Tagen war ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir am Dienstag gegen Fribourg in die Playoffs starten.» Der Notstand im Tessin habe schlagartig alles auf den Kopf gestellt. Captain Raphael Diaz kann es noch nicht richtig fassen: «Es fühlt sich wie in einem Traum an, wie in einem falschen Film. Ich muss das nun verarbeiten. Natürlich respektieren wir den Entscheid. Die Gesundheit geht vor.» Er habe sich in den letzten Tag mental auf Geisterspiele vorbereitet. Auch CEO Patrick Lengwiler ist niedergeschlagen und meint: «Es ist ein schwarzer Tag für das Eishockey-Sport und schwer zu akzeptieren. Es tut mir vor allem leid für unsere Fans.» Doch aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um das Corona-Virus sei der Sport zur Nebensache geworden. «Viele Menschen müssen um ihr Leben fürchten», so Lengwiler.

EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus, Zürich, 29. Februar 2020

Der Trainingsbetrieb wird ab sofort eingestellt. Die Spieler bekommen frei. Laut Sportchef Reto Kläy sollen die ausländischen Spielern möglichst rasch in ihre Heimat «flüchten» können. In einigen Ländern wurden nämlich die Einreisebestimmungen massiv verschärft. Der Schwede Carl Klingberg wird sich zeitnah mit seiner Familie auf den Weg nach Schweden machen – mit dem Auto. «Ich fahre lieber mit dem Auto als das Flugzeug zu nehmen», sagt der Stürmer. Verteidiger Jesse Zgraggen, der in Kanada aufgewachsen ist, aber eine Schweizer Lizenz besitzt, möchte möglichst bald nach Kanada zu seiner Familie reisen. «Ich halte nach einer guten Flugverbindung Ausschau», erklärt der 26-Jährige.

«Die Spieler müssen sich in den nächsten Tagen zur Verfügung halten und werden dann intern kommunizieren, wie es weitergeht», sagt Reto Kläy. Wann das Sommertraining startet, ist unklar.

«Es ist ein herber Schlag», sagt Patrick Lengwiler und ergänzt: «Wir rechnen mit einem Verlust von rund einer Million Franken. Wir haben aber in den vergangenen Jahren eine gute finanzielle Basis geschaffen, damit wir auch ein sportlich schwächeres Jahr gut verkraften können. Nun werden die finanziellen Mittel für eine aussergewöhnliche Massnahme eingesetzt. Der Saison-Abbruch wird uns aber nicht aus der Bahn werfen.» Laut Lengwiler müssen rund 60 bis 70 Anlässe abgesagt werden, die in dieser Saison noch stattgefunden hätten.

EVZ-CEO Patrick Lengwiler.

Bild: Boris Bürgisser, Zug, 3. September 2019

Das ist laut dem CEO nicht vorgesehen. «Ich bin überzeugt, dass unsere Fans und Sponsoren für diesen Entscheid viel Verständnis aufbringen werden.»

«Wir werden uns in nächster Zeit mit unseren Partnern zusammensetzen und Gespräche führen», sagt Patrick Lengwiler. Er geht nicht davon aus, dass die Sponsoren Geld zurück verlangen.

Laut Patrick Lengwiler wären beim EV Zug nur im Fall einer Halbfinal-Qualifikation Prämien ausbezahlt worden.

Der Vertrag des schwedischen Stürmers läuft Ende Saison aus. «Es ist noch nichts entschieden. Wir werden einen Weg finden, um eine Entscheidung zu treffen. Momentan hat das keine Priorität», erklärt Reto Kläy. Der schwedische Mannschaftskollege Carl Klingberg macht den EVZ-Fans Hoffnung, dass Lindberg den Zentralschweizern erhalten bleibt. «Er fühlt sich mit seiner Familie sehr wohl in Zug.»

Nein. Der Saison-Abbruch gilt nicht nur für die National- und Swiss League. Er betrifft alle Leistungsklassen, inklusive Junioren und Amateursport.

Beim EV Zug können sich die Schweizer Internationalen Leonardo Genoni, Raphael Diaz, Grégory Hofmann und Lino Martschini sowie die Ausländer Andreas Martinsen, Carl Klingberg, Oscar Lindberg und Jan Kovar berechtigte Hoffnungen auf ein WM-Aufgebot machen. Doch die Austragung steht auf der Kippe. Der Schwede Carl Klingberg hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Aber: «Die Gesundheit der Bevölkerung hat ganz klar Priorität. Aus Sicht eines Sportlers ist die WM etwas Einmaliges. Wir können nicht anders als abwarten.»

Sämtliche Entscheidungen betreffend Schweizer Meister sowie Auf- und Absteiger werden noch gefällt. Dies geschieht am Freitagmorgen im Rahmen der ausserordentlichen Ligaversammlung. Es wäre das erste Mal seit 1940, dass es keinen Schweizer Meister geben gibt. Ebenfalls ist unklar, ob die National League nächste Saison auf 13 oder 14 Teams aufgestockt wird. Von den vier Halbfinalisten der Swiss-League-Playoffs kommen mit Kloten und Visp zwei Klubs für einen Aufstieg in Frage.