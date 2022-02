Baar 80-Jährige verursacht Auffahrunfall und gerät auf Gegenfahrbahn Die Autofahrerin verletzte sich beim Unfall leicht – ihr Auto drehte sich um 180 Grad und kam auf einem Wiesenbord zum Stillstand.

Am Freitag um 15:30 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Sihlbruggstrasse in Richtung Baar, als sie plötzlich die Kontrolle über das Auto verloren hat. Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörde mitteilt, prallte sie in das Heck des vor ihr fahrenden Autos und geriet anschliessend auf die Gegenfahrbahn. Das Auto drehte sich um 180 Grad und kam auf einem angrenzenden Wiesenbord zum Stillstand.

Das Auto kam auf einem Wiesenbord zum Stillstand. Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörde

Die 80-jährige Autofahrerin hat sich bei dem Unfall leicht verletzt – sie wurde vom Rettungsdienst Zug betreut und zur Kontrolle ins Spital überführt. Die Pikett-Staatsanwältin hat bei der Frau eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet. Die Autofahrerin musste zudem ihren Führerausweis abgeben.

Der Auffahrunfall ereignete sich auf der Sihlbruggstrasse. Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörde

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30’000 Franken. Für die Reinigung der Fahrbahnen standen Mitarbeitende des Strassenunterhaltsdienstes im Einsatz. Der Unfall führt im Feierabendverkehr zu Behinderungen. (pl)