Champions Hockey League «Die Dänen haben mir etwas leidgetan» – Der EV Zug kantert Sonderjyske Vojens gleich mit 10:0 nieder Im zweiten Gruppenspiel der Champions Hockey League dominiert der EV Zug gegen Sonderjyske Vojens nach Belieben. Carl Klingberg und Reto Suri treffen doppelt.

Der EV Zug kann gegen Sonderjyske Vojens gleich zehn Treffer bejubeln. Bild: Claus Fisker / EPA (Vojens, 28. August 2021)

«Die Dänen haben mir etwas leidgetan.» Die Worte von EVZ-Trainer Dan Tangnes wirkten fast etwas entschuldigend nach dem 10:0-Kantersieg am Samstagabend gegen den dänischen Pokalsieger Sonderjyske Vojens. Der 19-jährige Stürmer Dario Allenspach rundete mit seinem Treffer 21 Sekunden vor der Schlusssirene den souveränen Auftritt ab. «Ich möchte dem Resultat keine allzu grosse Bedeutung beimessen. Vor allem im ersten Drittel ist alles für uns gelaufen», so Tangnes. Da konnte Vojens noch einigermassen mithalten und hatte den einen oder anderen Abschluss, doch Goalie Luca Hollenstein parierte sicher.

Auf der anderen Seite verzeichnete der EV Zug über die ganze Partie 36 Torschüsse, mehr als jeder vierte war erfolgreich. Mit zunehmender Spieldauer waren die Dänen mit dem hohen Tempo des Schweizer Meisters überfordert. «Wir waren äusserst effizient, daran müssen wir anknüpfen», fordert Tangnes. Reto Suri und Carl Klingberg trafen doppelt, Jérôme Bachofner liess sich insgesamt drei Skorerpunkte notieren.

Mit dem 10:0-Erfolg stellt der EV Zug übrigens den Rekord des höchsten je erzielten Sieges in der Champions Hockey League ein. Einen Erfolg mit zehn Toren Differenz gab es bisher nur einmal: Die ZSC Lions bezwangen 2017 den französischen Verein Rapaces de Gap 11:1.

Trainingsfreier Tag nach Reisestrapazen

Nach der 3:5-Niederlage gegen den schwedischen Gruppengegner Rögle BK zeigte Zug die von Tangnes erhoffte und geforderte Reaktion. Seit Sonntagmittag wieder zurück in Zug, zieht der Trainer ein positives Fazit nach der Skandinavienreise. «Mir hat der Einsatz und die Mentalität gefallen. Nun gilt es, die Batterien wieder aufzuladen.» Nach den Reisestrapazen in den letzten Tagen darf die Mannschaft am Montag einen trainingsfreien Tag geniessen.

Nachdem alle Teams zwei von insgesamt sechs Gruppenspielen absolviert haben, ist die Tabelle noch wenig aussagekräftig. Am Donnerstag und Samstag folgen für den EVZ die nächsten beiden Spiele gegen Rögle und Sonderjyske. Im Oktober stehen innerhalb einer Woche die beiden Duelle gegen Red Bull München (5. und 13. Oktober) an.



Die beiden Trainer im Interview: