Champions Hockey League EVZ-Trainer Dan Tagnes nach dem Sieg gegen Dänemark: «Wir können jeden in Europa schlagen» Der EV Zug rang am Samstag in der Champions Hockey League das dänische Team Sonderjyske Vojens gleich mit 9:3-Toren nieder.

Der Zuger Sven Leuenberger (Mitte) gegen den dänischen Goalie Madfs Eller. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 4. September 2021)

Zunächst leistete das Schlusslicht der Zuger-Gruppe noch einen gewissen Widerstand. In dieser Phase sorgte insbesondere EVZ-Stürmer Lino Martschini mit drei Zählern (vier sollten es am Schluss werden) bei den ersten fünf EVZ-Toren für den Unterschied.

«Manchmal braucht es einen, zwei die Aufstehen»

, bilanzierte Lino Martschini. «Wir haben schon vorher viele gute Dinge gemacht, zunächst gelangen die Tore nicht, dann folgte ein beruhigender Vorsprung.»

Als der Gegner erstmals abgeschüttelt war, liefen die Zentralschweizer zum Schaulaufen auf und nach dem zweiten Seitenwechsel begeisterte EVZ-Offensivmann Reto Suri mit zwei Treffern innerhalb von nur 32 Sekunden.

EVZ-Trainer Dan Tagnes Bild: Keystone

Einzig gegen das «Stängeli» wehrten sich die Nordländer erfolgreich, zudem gelangen ihnen noch zwei Treffer – insgesamt gleich viele wie in den drei ersten Champions League-Auftritten zusammen. Im Oktober warten nun die beiden Gruppen-Duelle gegen Red Bull München um den Einzug in die K.O.-Phase.

Dan Tanges:

«Wir sind in der Lage, gegen jedes Team in Europa zu gewinnen. Aber es muss verdient werden.»

Und bereits am Dienstag erfolgt der Start in die Meisterschaft gegen den HC Davos, gefolgt von den Duellen gegen den SC Bern sowie die ZSC Lions am Wochenende. «Wir fühlen uns gut, es ist aber ein langer Weg zu gehen», blickt Dan Tangnes nach vorne.

«Kein Team ist zu Beginn perfekt. Es gilt jede Woche kleine Schritte zu machen.»

Das Team sei «zwäg», analysiert Martschini. «Wir haben hart und gut trainiert und wir konnten aus jedem Spiel etwas herausnehmen.» Und gerade auch die vier Champions League Spiele seien eine gute Vorbereitung gewesen.

EV Zug – Sonderjyske Vojens 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)

Bossard Arena. – 1659. – SR: Wiegand/Fluri, Obwegeser/Stalder. – Tore: 6. Simion (Kovar, Djoos/Ausschluss Hansen) 1:0. 22. (21:20) Stadler (Kovar, Müller) 2:0. 23. (23:00) Herzog (Lander, Martschini) 3:0. 35. (34:03) O’Donnell (Frank, Henriksen) 3:1. 36. Martschini (Allenspach) 4:1. 37. (36:59) Djoos (Martschini) 5:1. 40. (39:29) Simion (Kovar, Djoos) 6:1. 42. (41:30) Suri (Martschini, Hansson) 7:1. 43. (42:02) Suri (Leuenberger) 8:1. 50. (49:52) Biel (Gatz) 8:2. 51. (50:39) Müller (Kovar) 9:2. 55. Biel (Ausschluss Eskildsen!) 9:3. – Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug. 4mal 2 Minuten gegen Sonderjyske Vojens.

EV Zug: Hollenstein; Djoos, Cadonau; Gross, Schlumpf; Stalder, Hansson; Wüthrich; Bachofner, Leuenberger, Suri; Herzog, Lander, Martschini; Allenspach, Senteler, Klingberg; Müller, Kovar, Simion.

Sonderjyske Vojens: Henriksen; Lyo, Little; Öhman, Hansen; Gatz, Galbraith; Holzmann, Petersen; Eskildsen, Szmatula, Salhany; Boysen, O’Donnell, Frank; Jensen, Biel, Müller; Veder, Eller, Borring.

Bemerkungen: EVZ ohne Kreis und Zehnder (beide verletzt). 25. Klingberg scheidet verletzt aus (Lippen bluteten nach Stockschlag).