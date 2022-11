Champions Hockey League Gestalten statt verwalten – so will der EV Zug das «München-Trauma» überwinden Der EV Zug hat sich vor einer Woche gegen Red Bull München ein komfortables Polster geschaffen. Doch im EVZ-Lager rechnet man am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel mit heftiger Gegenwehr.

Doppeltorschütze im Hinspiel: EVZ-Stürmer Sven Senteler. Bild: Sebastian Cimmerman / City-Press (München, 15. November 2022)

Am Nachmittag des 13. Oktober, am Tag der Auslosung für die Achtelfinal-Paarungen der Champions Hockey League, war EVZ-Coach Dan Tangnes zu einer Weindegustation eingeladen. Für eine geplante Schaltung in die Livesendung im Nachgang der Auslosung, um sich mit einem kurzen Statement zu äussern, liess er sich frühzeitig von der Gesellschaft entschuldigen. Doch aufgrund technischer Unzulänglichkeiten kam die Übertragung nicht zu Stande. «Im ersten Moment war ich schon leicht angesäuert», sagte der bekennende Weinliebhaber mit einem Augenzwinkern.

Die Losfeen, ZSC-Stürmer Mikko Lehtonen und Martin Baumann, CEO der CHL, bescherten damals dem EV Zug «Angstgegner» Red Bull München. Zweimal scheiterten die Zuger bereits an den Münchnern (2018 und 2021) – einmal im Achtelfinal und vergangenes Jahr in der Gruppenphase. Doch der EV Zug hat sich im Hinspiel (5:1-Sieg) ein komfortables Polster erarbeitet. Der Schweizer Meister darf sich grosse Chancen ausrechnen, bei der achten Teilnahme im europäischen Wettbewerb zum zweiten Mal den Viertelfinal zu erreichen und somit auch ein Stück weit das «München-Trauma» vergessen zu machen.

«Der Gegner hat nichts mehr zu verlieren», gab Tangnes der Mannschaft im Training am Dienstagmorgen mit auf den Weg. Von der klaren Ausgangslage will er sich nicht blenden lassen. Er weiss: Ein frühes Tor der Münchner würde den Deutschen in die Karten spielen. «München wird mit einer All-in-Mentalität den Tarif durchgeben. Da müssen wir hellwach sein.»

Wer übernimmt mehr Verantwortung?

Der EVZ entzauberte die Roten Bullen vor einer Woche mit einem starken Auftritt und legte viel Leidenschaft und Siegeswillen an den Tag. «Nachdoppeln» heisst die Devise von Stürmer Yannick Zehnder.

«Sie werden schnell das erste Tor suchen. Wir müssen äusserst konzentriert bei der Sache sein.»

Mit Nico Gross und Niklas Hansson muss die Mannschaft zwei verletzungsbedingte Ausfälle zweier Stammkräfte im Defensivverbund verkraften. Das zwingt Tangnes, die Abwehrreihen mit dem 20-jährigen Arno Nussbaumer und dem 21-jährigen Rémi Vogel zu komplettieren. Der Coach wünscht sich, dass Verteidiger wie Tobias Geisser oder Samuel Kreis aus Hanssons Schatten heraustreten und mehr Verantwortung übernehmen. «Keiner darf sich hinter dem Nebenmann verstecken», appelliert Tangnes.

Der «Käfer» hat sich eingenistet

Am Sonntag und Montag kamen die Spieler in den Genuss von zwei freien Tagen. Die Erholungszeit war erforderlich. Vergangene Woche klagte ein halbes Dutzend Spieler über Erkältungssymptome. Sie hatten einen «Käfer» erwischt, der irgendwo sein Unwesen trieb. Zudem waren einige Akteure aufgrund leichter körperlicher Beschwerden nicht auf dem vollen Leistungsniveau. Und ausserdem: Mehrere Spieler, die mit der Schweizer Nationalmannschaft unterwegs waren, haben ein strapaziöses Spiel- und Reiseprogramm mit sechs Spielen innert zehn Tagen hinter sich.

Neun Skorerpunkte in sechs Spielen: Lino Martschini ist in der Champions Hockey League drittbester Skorer seines Teams. Bild: City-Press (München, 15. November 2022)

«Es hat gutgetan, zu Hause bei der Familie Energie zu tanken», sagt Lino Martschini. Das Resultat aus dem Hinspiel gäbe eine gewisse Sicherheit. Sich darauf auszuruhen, sei aber eine gefährliche Geisteshaltung. «Wir haben gegen München schon zweimal eine bittere Enttäuschung erleben müssen, weil wir nicht bereit waren. Ein weiteres Mal darf uns das nicht passieren», so Martschini. Für ihn ist deshalb klar:

«Wir müssen mutig nach vorne spielen und dem Spiel den Stempel aufdrücken.»

Der Flügel, der sich vor kurzem bis mindestens 2027 zum EV Zug bekannt hatte, hat in sechs CHL-Spielen neunmal gepunktet. Sowieso führt der 29-Jährige eine innige Beziehung mit dem europäischen Wettbewerb. In den Reihen des EV Zug ist er mit 51 Partien Rekordspieler und hat sich dabei 54 Punkte notieren lassen – ebenfalls Bestmarke. «Ich liebe es, mich mit europäischen Teams zu messen. Es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung», begründet Martschini.

Ob Tangnes eine allfällige Viertelfinal-Qualifikation mit einem Glas Wein begiessen wird? Ein Mitarbeiter der Organisation der Champions Hockey League hat sich jedenfalls im Zuge der Unannehmlichkeiten beim Norweger einen Tag nach der Auslosung entschuldigt und ihm eine Flasche Wein überreicht.