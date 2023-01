Champions Hockey League Tampere bittet zum «heissen Tanz» – der EVZ greift mit europäischem Selbstvertrauen an und träumt vom Final Der EV Zug träumt vom Final in der Königsklasse. Dafür braucht es einen Kraftakt. Im Halbfinal wartet mit dem finnischen Meister mit Tappara Tampere ein harter Brocken. Das Schwergewicht hat kaum Schwächen.

Gewöhnlich ist Brian O’Neill um keine Antwort verlegen. Die Sätze sprudeln nur so aus ihm heraus. Aber auf die Frage, ob er mit dem EV Zug lieber den nationalen Titel-Hattrick perfekt machen möchte oder den erstmaligen Gewinn der Champions Hockey League (CHL) als Ziel Nummer eins anvisiert, hält der US-Amerikaner ein paar Sekunden inne: «Schwierig zu sagen. Für unsere Fans ist die Titelverteidigung wohl wichtiger, doch ich spüre den Drang der ganzen Organisation, europäisch etwas ganz Grosses zu schaffen. Für mich geniessen beide Wettbewerbe genau gleich viel Priorität.»

10 Spiele, 17 Punkte: Für Topskorer Brian O'Neill läuft es in der Champions Hockey League wie geschmiert. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 13. Dezember 2022)

Es ist nichts Geringeres als Europas Krone, die sich der EV Zug aufsetzen möchte. Obwohl Stammgast seit Bestehen des Wettbewerbs 2014 ist die freundschaftliche Verbindung zwischen dem EV Zug und der CHL noch nicht in eine innige Liebesbeziehung gemündet. Die Schweiz ist bislang die einzige Nation aus Europas «Big Five», die noch nie einen Finalteilnehmer stellen konnte.

Was noch nicht ist, kann ja noch werden, predigen die EVZ-Protagonisten. Nicht zuletzt die Ungeschlagenheit (zehn Spiele, neun Siege und ein Unentschieden) in dieser Spielzeit lässt die Brust der Spieler anschwellen und erweckt das Bewusstsein, mit Europas Besten mitzuhalten.

Zwei Wettbewerbe – zwei Gefühlswelten

Beim Blick auf die bisherigen Resultate macht es den Anschein, als brauchen die Schützlinge von Trainer Dan Tangnes eine knifflige Aufgabe, um mit grossem Eifer und Elan bei der Sache zu sein. Die Zuger sind in der CHL von der Last befreit, welche sie in der National League offenbar hemmt. «Hätten wir ein Rezept, das wir eins zu eins übertragen können, hätten wir es längst gemacht», lautet einer der Erklärungen von Reto Suri, der nachschiebt:

«Seit der erfolgreichen Titelverteidigung haben wir gefühlt die ganze Liga am Hals.»

So vermutet der EVZ-Assistenzcaptain: «Europäische Mannschaften haben uns weniger auf dem Radar, weil wir in der Champions League noch nie etwas bewirkt haben.»

Ein Halbfinal zu spielen, da bedarf es keiner Extramotivation. Folglich meint Suri: «Wir brennen auf dieses Spiel.» Tangnes prophezeit am Dienstagabend (17.30 Uhr, Schweizer Zeit) gegen Tappara Tampere einen «heissen Tanz». Gut gelaunt, aber leicht angespannt zeigt sich der Norweger am Montagmittag am Flughafen Zürich vor dem Abflug. «Tappara ist ein internationales Spitzenteam, das in Finnland seit Jahren zu den besten Mannschaften gehört. Ich erwarte einen läuferisch und technisch überdurchschnittlichen Gegner.»

Was ihm Zuversicht gibt: Personell kann der EV Zug bis auf den Langzeitverletzten Niklas Hansson aus dem Vollen schöpfen. Dario Simion gibt nach einer Verletzung im Kopfbereich wieder grünes Licht: «Ich fühle mich zu hundert Prozent fit.»

Die Sache mit dem Scouting

Die Saison kann für den EV Zug noch alle möglichen Konstellationen mit sich bringen. Von zwei Meisterehren bis zum Total-Absturz (Verpassen der Playoffs) - die Bandbreite ist gross.

In der National League beabsichtigten die Zentralschweizer eigentlich, den Jahresauftakt mit der maximalen Punkteausbeute von neun Punkten aus drei Spielen zu lancieren. Mit einer Siegesserie will das Team dem Kampf im hinteren Tabellenmittelfeld schleunigst entfliehen. «Die Reaktion in den ersten beiden Saisonspielen war heftig», sagte Suri nach den beiden Kantersiegen (8:1 und 6:0) zum Jahresauftakt.

Doch am Sonntag in Kloten erlitt der EV Zug einen Dämpfer. Mit vier Gegentoren im Mitteldrittel, davon drei «billige» Tore nach gleichem Strickmuster in Unterzahl und unnötigen vorausgegangen Strafen, machte die Mannschaft einen Schritt zurück.

Ähnliche Aussetzer wird sich der EV Zug gegen Tampere nicht leisten dürfen. «Die Mannschaft ist gespickt mit viel Erfahrung und hat die spielerischen Mittel, wenn man ihr Raum lässt», so Tangnes. Das Scouting des Widersachers nimmt diesmal deutlich mehr Stunden Sichtung von Videomaterial auf dem Laptop in Anspruch, als es dies bei einem Liga-Konkurrenten tut.

Seit längerem nimmt das Trainerteam die Finnen unter die Lupe. «Wir werden bestmöglich vorbereitet sein», verspricht er. Auch seine Kontakte zu seinem Heimatklub Rögle liess er spielen. Die Schweden sind im Viertelfinal an Tampere gescheitert.

«Wir werden bestmöglich vorbereitet sein», sagt EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Kloten, 8. Januar 2022)

Tatsache ist: Im wettbewerbsübergreifenden 44. Spiel erwartet der EV Zug mit dem amtierenden Meister einen schweren Brocken. Tappara krönte sich letzte Saison zum 18. Mal zum Meister. Die Finnen wollen nach dem verlorenen CHL-Final im letzten März den ganz grossen Triumph feiern. Zurzeit steht der Rekordmeister auf dem zweiten Tabellenplatz in der heimischen Liga und ging siegreich aus den letzten drei Spielen.

Die Defensive als Prunkstück

Tangnes spricht von einem «Geduldstest», den seine Mannen zu bewältigen hätten. Für den 43-Jährigen ist klar: «Wir müssen effizient sein.» Ein Trumpf, auf den der EV Zug hierbei zählen kann, ist O’Neill. Der spielintelligente und wendige Center hat sich ohne Startschwierigkeiten beim EV Zug integriert und ist mittlerweile Dreh- und Angelpunkt in der Offensivmaschinerie – und Mann für die wichtigen Tore, so beispielsweise gegen Mountfield im Viertelfinal-Rückspiel.

Suri stimmt auf den begnadeten Schlittschuhläufer ein Loblied an:

«Er ist Gold wert für uns und charakterlich ein sensationeller Typ.»

Für O’Neill kommt die rasche Eingewöhnungszeit nicht überraschend. «Wenn man gute Mitspieler hat, ist das schon die halbe Miete», äussert er sich bescheiden - O'Neill-like eben.

Der 35-Jährige hat keine Zweifel. O’Neill: «Wir haben uns in der Champions League unglaublich viel Selbstvertrauen erarbeitet». Er wählt dazu folgenden Vergleich: «Wenn genug Geld auf dem Bankkonto ist, hat man etwas auf der Habenseite. Man ist einige Sorgen los.»

Ein Auswärtssieg und der EV Zug würde mit einer gehörigen Portion Optimismus den Rückflug antreten und sich in eine glänzende Ausgangslage katapultieren. Auch mit einer knappen Niederlage sind die Chance auf den Final intakt. An der Coolness von O’Neill und der taktischen Einstellung soll es nicht scheitern.