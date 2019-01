Cupfinal Rapperswil-Jona gegen Zug ausverkauft Der Cupfinal zwischen Titelverteidiger Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug vom 3. Februar in Rapperswil-Jona ist ausverkauft.

Jubeln die Zuger Spieler auch im Cup-Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers? (Bild: Marcel Bieri / Keystone (Kloten, 19. Dezember 2018))

6100 Zuschauer werden für die Partie am 3. Februar um 14.45 Uhr erwartet. Wer beim Vorverkauf leer ausgegangen ist, hat schlechte respektive keine Karten. Denn es sei gemäss dem Rapperswiler Medienchef «unwahrscheinlich», dass es an der Abendkasse noch Tickets geben werde. Einen kleinen Trost bietet der EVZ: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird er am 3. Februar ein Public Viewing mit Bar- und Verpflegungsbetrieb sowie Livemusik in der Bossard-Arena durchführen. Die Türöffnung erfolgt um 13.30 Uhr, der Eintritt ist frei. (sda/bier)