EV ZUG Nach dem Schock gibt der Trainer Entwarnung: Captain Diaz hat nur eine kleine Blessur Raphael Diaz und Yannick-Lennart Albrecht müssen gegen den SC Bern schon früh die weisse Fahne hissen. Doch die Verletzungen sind weniger gravierend als zunächst befürchtet.

Verteidiger Raphael Diaz hatte im ersten Spiel gegen Bern einen Kurzeinsatz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zug, 1. April 2021)

Für Captain Raphael Diaz war es ein gebrauchter Abend zum Auftakt gegen den SC Bern. Nach vier Minuten Eiszeit war für ihn Schluss. Bei einem Zweikampf mit Alain Berger in der 11. Minute verkantete er unglücklich und prallte gegen die Bande.

Wie es in den Playoffs gängig ist, kommunizieren die Klubs die Art der Verletzung nicht. Schliesslich soll der Gegner einen angeschlagenen Spieler nicht gezielt schwächen können, wenn er die Art der Verletzung kennt. Ein längerer Ausfall des besten EVZ-Verteidigers wäre nicht zu kompensieren gewesen. Befürchtungen, dass es sich bei Diaz um eine gravierende Verletzung handelt, nahm Trainer Dan Tangnes am Mittwoch den Wind aus den Segeln. «Wir können Entwarnung geben, Raphael Diaz hat nur eine kleine Blessur.» Ob Diaz am Donnerstag bereits wieder mitmischt, ist offen. Nur so viel: «Wir werden ihn nicht forcieren, schauen Tag für Tag», so Tangnes. In derselben Aktion, als sich Diaz verletzte, beging er einen Stockschlag und kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe. Weil der Verteidiger aber sofort in der Garderobe verschwand, sass Lino Martschini die Strafe ab. Nun hat der Einzelrichter nachträglich eine Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Diaz verhängt. Zudem wird er mit 2500 Franken gebüsst.

Albrecht setzt mindestens ein Spiel aus

Der Arbeitseinsatz von Yannick-Lennart Albrecht war ebenfalls früh zu Ende. Nach einem Check von Bern-Captain Simon Moser in der 6. Minute wurde der Stürmer in der Garderobe kurz gepflegt, kam nochmals aufs Eis zurück. Aber Albrecht merkte sofort, dass eine Fortsetzung des Spiels keinen Sinn machen würde. Am Mittwochmorgen fühlte er sich bereits viel besser, setzte das Training aber aus Vorsichtsmassnahme aus. Klar ist: Ein Einsatz im zweiten Spiel kommt für ihn noch zu früh.