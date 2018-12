Dario Simion verstärkt den HCD am Spengler Cup Neben dem Schweden Linus Klasen (Lugano) und dem Amerikaner Bobby Sanguinetti (vereinslos, ex Kloten, Lugano) verstärkt auch der beim EV Zug tätige Dario Simion den HC Davos am Spengler Cup vom 26. bis 31. Dezember.

Zugs Dario Simion (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey)

(sda) Der 24-jährige Flügelstürmer hatte die vergangenen vier Saisons für die Bündner gespielt, ehe er im Sommer in die Zentralschweiz wechselte. Am Traditionsturnier in Davos darf jedes Team das Kader mit drei zusätzlichen Spielern und einem Goalie ergänzen.