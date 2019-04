Dennis Everberg verlässt den EVZ Richtung Heimat

EVZ-Zuzug Everberg: «Ich will ein Spieler sein, dem man vertrauen kann»

Der EV Zug spielt am Freitag (19.45 Uhr) in Langnau gegen die SCL Tigers. Dennis Everberg bestreitet eine weitere Partie bei seinem neuen Verein EVZ. Im Team, im Club und in der Stadt fühlt sich der Schwede schon ziemlich wohl.