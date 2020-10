Der EVZ und Dan Tangnes verlängern den Vertrag bis 2024 Die Zuger verlängern mit ihrem Headchoach Dan Tangnes bis 2024.In seiner ersten Saison beim EV Zug führte Tangnes die Mannschaft zum Cupsieg und in den Playoff-Final zum Vizemeister.

EVZ Trainer Dan Tangnes bleibt dem EVZ noch länger erhalten. Bild: Maria Schmid, Cham 28. September 2020

(pw) Mit der Vertragsverlängerung bis 2024 setzt der EVZ auf Kontinuität und damit ein klares Zeichen. Dies schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. CEO Patrick Lengwiler lässt sich mit den Worten zitieren:

«Dan Tangnes hat in den letzten zwei Jahren hervorragende Arbeit geleistet, was sowohl in den Resultaten wie auch in der Entwicklung der Spieler zum Ausdruck kommt.»

Man habe gemeinsame àZiele, die man zusammen erreichen wolle, so Lengwiler weiter. Der in Oslo, Norwegen, geborene Tangnes war vor dem Wechsel nach Zug rund zehn Jahre in Schweden tätig, dies für die beiden Organisationen von Linköping und Rögle.

Der Trainer sagt zur Vertragsverlängerung: «Ich habe den EVZ als hoch professionelle und topmotivierte Organisation kennengelernt. Alle Personen, Team, Staff und Management verfolgen gemeinsam den Erfolg der Organisation und ordnen dem alles unter. Es macht mich stolz, meinen Teil hierfür zu leisten und diese Mannschaft weiterzuführen.»