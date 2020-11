Der SC Kriens entführt einen Punkt aus dem Brügglifeld Der SC Kriens beweist Kampfgeist und knöpft einem spielerisch klar überlegenen FC Aarau ein 2:2-Remis ab. Mann des Spiels ist Aarau-Stürmer Shkelzen Gashi mit zwei Toren.

Die Penaltyszene: Aaraus Stürmer Shkelzen Gashi kommt im Zweikampf mit Baba Souare im Krienser Strafraum zu Fall. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Aarau, 3. November 2020)

Die Affiche liess auf ein Torspektakel hoffen. Denn ein Blick in die Statistikbücher der vergangenen Saison sprach eine deutliche Sprache: Nicht weniger als 24 Tore kamen in den vier Direktbegegnungen zwischen Aarau und Kriens zustande. Und auch gestern im Stadion Brügglifeld wurden die 50 Zuschauer mit vier Toren belohnt, gerecht verteilt für beide Seiten.

Während die Spieler des FC Aarau nach dem Schlusspfiff mit dem Resultat haderten, freuten sich die Krienser über das Unentschieden. «Es ist ein glücklicher Punkt, das weiss ich sehr gut einzuschätzen», hielt SCK-Trainer Bruno Berner nach dem Spiel fest. «Die Aarauer waren uns im spielerischen Bereich klar überlegen, eine absolute Spitzenmannschaft, die ganz oben in der Tabelle noch ein Wort mitreden wird», ist Berner überzeugt.

Der SC Kriens hätte bereits nach 40 Sekunden in Rückstand geraten können, wenn Kriens-Goalie Rafael Zbinden die Direktabnahme von Randy Schneider nicht pariert hätte. In der ersten Halbzeit dominierte das Heimteam nach Belieben. Die Aarauer stellten mit ihrem geradlinigen und schnörkellosen Spiel den Aufwärtstrend und ihre gute Form – zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen – immer wieder unter Beweis.

Abubakar torlos, Gashi trifft doppelt

Eigentlich wollte Kriens nicht so tief stehend agieren, «doch Aarau schnürte uns in den ersten 45 Minuten regelrecht ein. Der Druck war sehr gross», sagte Berner hinterher. Der einzig nominelle Stürmer, Asumah Abubakar, hing in der Luft, Kriens konnte sich zu selten aus der Umklammerung lösen. Weil gestern Abubakar, fünffacher Saisontorschütze und Goalgetter vom Dienst, zu wenig Torgefahr ausstrahlen konnte, waren es diesmal zwei andere, die für den Torjäger in die Bresche sprangen. So geschehen in der 8. Minute, als Captain Liridon Berisha mit dem Kopf zur Stelle war und Mittelfeldspieler Enes Yesilcayir (60.) erneut nach einem Eckball das Spielgerät über die Linie drückte.

Zwischen den beiden Krienser Toren stand Aarau-Stürmer Shkelzen Gashi im Mittelpunkt. Mit einem spektakulären Seitfallzieher (31.) und einem souverän verwandelten Elfmeter, war er der beste Mann auf dem Platz.

Burim Kukeli verleiht Stabilität

Der SC Kriens erkämpfte sich in der zweiten Halbzeit mit viel Leidenschaft den Punktgewinn. Vor allem die Einwechslung von Burim Kukeli hat der Berner-Elf Stabilität verliehen. Er brachte Ruhe in den Spielaufbau. «Ich wünschte, ich hätte mehr Spieler von seinem Kaliber», sagte Berner. Es sei wichtig gewesen, der Aarauer Schlussoffensive entgegenzuhalten. Der Trainer sieht vor allem im spielerischen Bereich noch viel Potenzial. «Wir haben nun seit drei Partien kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzielt, da müssen wir den Hebel ansetzen.» Den Punkt gegen Aarau möchte er nicht überbewerten und dennoch betont er: «Wir haben uns diesen mit viel Kampfgeist verdient.»