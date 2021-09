Eishockey Hohe Trainingsintensität trotz Champions Hockey League: Deshalb geht der EVZ-Trainer dieses Risiko ein Der EV Zug trifft am Donnerstagabend (20.05 Uhr) in der Champions Hockey League zum zweiten Mal innert Wochenfrist auf Rögle BK. Dan Tangnes erwartet erneut ein enges Duell.

«Eine tiefe Fehlerquote», fordert Zugs Trainer Dan Tangnes von seiner Mannschaft. Bild: Anthony Anex / Keystone (Bern, 23. April 2021)

Leonardo Genoni liefert Jahr für Jahr konstant starke Leistungen ab. In der vergangenen Saison war der 34-jährige Goalie eine der Hauptfiguren im Meisterensemble des EV Zug. Nun hat er bei den Swiss Ice Hockey Awards zum fünften Mal in seiner Karriere die Auszeichnung «Torhüter des Jahres» gewonnen. Trainer Dan Tangnes würdigt ihn und äussert sich zur Ausgangslage vor dem Heimspiel in der Champions Hockey League (CHL) am Donnerstagabend um 20.05 Uhr gegen Rögle BK.

Wie viel Arbeit von Dan Tangnes steckt im Award für Genoni?

Dan Tangnes: Zunächst mal gebührt ihm ein grosses Lob für das, was er letzte Saison geleistet hat. Im Playoff-Final kann man nicht besser spielen. Die Ehrung ist absolut verdient. Aber natürlich hat auch jeder einzelne Spieler zum Gewinn dieser Trophäe beigetragen.

Der EV Zug hat vor einer Woche auswärts gegen Rögle mit 3:5 verloren. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Es wird wieder ein eng umkämpftes Duell. Details entscheiden über den Ausgang der Partie. Unsere Fehlerquote muss tief bleiben, dann stehen die Chancen gut.

Vor einer Woche machte sich Ihre Mannschaft das Leben mit vielen Strafen selber schwer.

Weil wir in gewissen Szenen einen Schritt zu spät waren oder im Kopf zu langsam geschaltet haben. Rögles Überzahlspiel ist effizient und eines der besten in Europa. Sie suchen die Lücke und spielen dann den schnellen Pass. Wir müssen wachsam sein.

Haben die Spieler durch den 10:0-Sieg gegen Sonderjyske Vojens die nötige Lockerheit gewonnen, die sie heute benötigen?

Siegen tut immer gut. Aber ohne den Dänen auf die Füsse zu treten: Auf diesen Erfolg dürfen wir uns nicht zu viel einbilden. Rögle ist ein anderes Kaliber.

Haben Sie nach den beiden Spielen in Skandinavien und den Reisestrapazen die Intensität in dieser Woche den Trainings etwas reduziert?

Nein. Die Spieler haben harte Einheiten hinter sich. Ich kann nicht nur kurzfristig denken und planen. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die Beine einiger Spieler müde sind. Aber dieses Risiko gehe ich ein.