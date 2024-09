Eishockey 45 Torschüsse pariert: EVZ-Goalie Luca Hollenstein lässt Ambri-Piotta verzweifeln Die nominelle Nummer 2 hinter Leonardo Genoni hat beim 2:0-Sieg gegen ein kämpferisches Ambri einen grossen Auftritt. Dank dem 21. Sieg im 27. Spiel baut der Leader den Vorsprung in der Tabelle auf 13 Punkte aus.

9 Bilder 9 Bilder EVZ-Torhüter Luca Hollenstein wehrt auch gegen Ambris Jiri Novotny (links) ab. Bild: Patrick Staub / Freshfocus (17. Januar 2021)

Am Ende der Partie musste der EV Zug nochmals bange Momente überstehen. Verteidiger Claudio Cadonau checkte Topskorer Julius Nättinen von hinten in die Bande. Der Finne knallte mit dem Kopf dagegen und blieb zuerst liegen, bevor er mit Hilfe von Mitspielern und Betreuern das Eis verlassen konnte und in der Garderobe verschwand. Cadonau kassierte einen Restausschluss, die Tessiner konnten fünf Minuten Powerplay spielen, doch der EVZ blieb zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Dario Simion (59.) markierte mit einem Schuss ins verwaiste Tor den 2:0-Endstand.

45:29 zu Gunsten des Neuntplatzierten lautete das Schussverhältnis nach 60 Minuten, doch der über dem Eis der Bossard-Arena thronende Anzeigewürfel zeigte eine andere Wahrheit – 2:0 für Zug. Die Spieler wussten genau, bei wem sie sich zu bedanken hatten: Goalie Luca Hollenstein. In seinem zehnten Einsatz in dieser Saison brachte der 20-Jährige mit grossartigen Paraden die Biancoblu immer wieder zur Verzweiflung.

Tangnes: «Luca wurde zu oft alleine gelassen»

«Luca hat uns im Spiel gehalten. Er hat ein weiteres Mal unter Beweis gestellt, dass auf ihn Verlass ist», sagte Trainer Dan Tangnes. Auf die Frage, ob man dem Gegner nicht zu viele Torchancen zugestanden hätte, erwiderte Tangnes mit schelmischem Unterton. «Solange die Torschüsse von Ägeri oder Baar kommen, ist das für Luca kein Problem.» Der Trainer musste aber eingestehen: «Luca wurde zu oft alleine gelassen. Ambri hatte viel zu viele Abschlussmöglichkeiten im Slot. Da haben wir defensiv nicht sauber gearbeitet. Das müssen wir analysieren.»

Tangnes zollte aber auch Ambri grossen Respekt: «Kompliment. Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss. Sie hätte den Sieg nicht gestohlen.» Dass der fünfte Erfolg in Serie eher in die Kategorie «Glücklich» einzustufen war, meinte auch Jérôme Bachofner: «Wir haben uns auf ein umkämpftes Spiel eingestellt. Ambri war uns ebenbürtig. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können», bilanzierte der Stürmer.

Die Zentralschweizer taten sich im ersten Drittel enorm schwer. Die Biancoblu agierten aufsässig und liessen den Zugern kaum Raum, um sich zu entfalten. Obwohl Ambri die schwächste Auswärtsmannschaft stellt – nur zweimal siegreich – bot es dem EVZ Paroli und hatte nach 20 Minuten bereits 19 Torschüsse verbucht.

Torpremiere der Neuverpflichtung

Weil Zugs offensives Starensemble um Grégory Hofmann und Jan Kovar kaum Akzente setzen konnte, musste es eine andere Offensivkraft richten: Neuzugang Nick Shore (23.) feierte in seinem ersten Heimspiel Torpremiere. Die Tessiner durften im Mitteldrittel zweimal in Überzahl agieren, doch beide Male bedeute Hollenstein Endstation.

Die Zuger reiten weiter auf der Erfolgswelle und führen die Tabelle mit bereits 13 Punkten Vorsprung auf die ZSC Lions an. «Wir haben vier ausgeglichene Linien, jeder kämpft für den anderen. Das schweisst uns zusammen», lautet Jérôme Bachofners Erfolgsrezept. Beeindruckend: Seit dem 13. November und 18 Partien in Folge haben die Zentralschweizer gepunktet. Als nächstes Team wird Genève-Servette am Dienstagabend versuchen, der unglaublichen Zuger Serie ein Ende zu setzen.