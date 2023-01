Eishockey Bossard bleibt weitere zwei Jahre Hauptsponsor beim EV Zug Das Zuger Unternehmen Bossard und der EVZ gehen weiterhin gemeinsame Wege. Sie verlängern die Sponsoring-Partnerschaft bis 2025.

Gemeinsame Zusammenarbeit: Peter Kammmüller (CEO Bossard Schweiz), Tanja Furrer (Marketing Manager Bossard Schweiz), Seraina Knobel (Leiterin Marketing & Sponsoring Aktivierung) und Patrick Lengwiler (CEO EVZ). Bild: PD

Beim EVZ gibt es trotz Ausscheiden in der Champions-League gute Nachrichten. Der Verein kann die Sponsoring-Partnerschaft mit dem Zuger Unternehmen Bossard, welches unter anderem die Namensrechte am Stadion besitzt, weiterführen. Bossard wird damit für mindestens zwei weitere Saisons unter anderem auf dem Trikot des EV Zug präsent sein. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Peter Kammüller, CEO Bossard Schweiz, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Der EVZ nimmt in Zug eine wichtige gesellschaftliche Rolle ein. Als Zuger Unternehmen und Namensgeber der Bossard Arena wollen wir uns auch weiterhin beim Klub direkt engagieren.»

Auch Patrick Lengwiler, CEO EVZ, sieht der Verlängerung ebenfalls positiv entgegen: «Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Bossard Gruppe, welche in Zug stark verankert ist, sehr. Die Weiterführung des Sponsoring-Engagements bedeutet für uns Stabilität und die Erhaltung einer wertvollen Partnerschaft.» (sfr)