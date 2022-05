Eishockey «Das sind machbare Aufgaben»: Gegen diese Mannschaften misst sich der EV Zug in der Gruppenphase der Königsklasse Der EV Zug trifft in der Champions Hockey League auf TPS Turku, die Grizzlys Wolfsburg und Olimpija Ljubljana.

Im Rahmen der Weltmeisterschaften fand am Mittwoch im finnischen Tampere die Auslosung für die Champions Hockey League (CHL) statt. Die Reiseziele für den EV Zug heissen: Finnland, Deutschland und Slowenien. Zug bekommt es in der Gruppe B mit TPS Turku, den Grizzlys Wolfsburg und Olimpija Ljubljana zu tun.

EVZ-Trainer Dan Tangnes, der nach einem Kurztrip an die WM wieder zurück in Zug ist, und die Losziehung von zu Hause aus verfolgte, zeigt sich in einer ersten Reaktion zufrieden mit der Konstellation: «Wir hätten eine stärkere Gruppe erwischen können und dürfen uns nicht beklagen. Das sind machbare Aufgaben, ich bin zufrieden.»

«Wunderkind» steht bei Turku unter Vertrag

Der EV Zug steigt als Gruppenfavorit ins Rennen um die Qualifikation für die K.o.-Phase. Der härteste Widersacher im Kampf um den Gruppensieg ist TPS Turku. Der elffache, finnische Meister ist zuletzt in der heimischen Meisterschaft Vizemeister geworden. «Turku ist eine schöne Stadt, hat eine coole Arena und leidenschaftliche Fans. Das wird eine spannende Erfahrung», kommentiert Tangnes. Aus dem Kollektiv sticht Juraj Slafkovsky heraus. Obwohl erst 18-jährig, ist der Slowakei so etwas wie das Eishockey-«Wunderkind», eines der grössten Hockey-Talente überhaupt. Mit sieben Toren in sieben Spielen wurde der Slowake Torschützenkönig und «MVP» bei den Olympischen Spielen in Peking. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird der Stürmer beim NHL-Draft im Juli als einer der ersten Spieler gezogen werden. Ob er dann nächste Saison immer noch bei den Finnen spielt, ist fraglich.

Jan Kovar (links) und der EV Zug – hier im Spiel gegen Rögle – schieden letzten Jahr schon in der Gruppenphase aus. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 2. September 2021)

Co-Trainer Gällstedt trifft auf ehemaligen Arbeitgeber

Gruppengegner Grizzlys Wolfsburg nimmt zum dritten Mal an der CHL Teil, kam aber noch nie über den Sechzehntelfinal hinaus. In der abgelaufenen Meisterschaft sind die Deutschen im Playoff-Halbfinal gegen Red Bull München ausgeschieden. Für EVZ-Assistenztrainer Niklas Gällstedt wird das Aufeinandertreffen mit Wolfsburg ein Wiedersehen mit alt bekannten Gesichtern. In der Saison 2018/2019 stand er beim vierfachen Vizemeister als Assistenztrainer an der Bande.

Wegen Ukraine-Krieg: Lubljana Wildcard für slowenisches Team

Die auf dem Papier nominell schwächste Mannschaft ist Olimpija Ljubljana. Die Slowenen haben von der Champions Hockey League eine Wildcard für die Teilnahme am europäischen Spitzenwettbewerb für die Saison 2022/23 erhalten. Die Slowenen ersetzen den HC Donbass Donezk aus der Ukraine, der aufgrund der russischen Invasion seine Teilnahme absagen musste. Damit bekommen die Slowenen die Gelegenheit, erstmals und als insgesamt 100. Klub am internationalen Eishockey-Wettbewerb teilzunehmen. Für Tangnes ist das slowenische Team die grösste Unbekannte: «Ich muss zugeben, ich kenne diesen Klub nur vom Hörensagen. Für unseren Coaching-Staff stehen diesbezüglich eine Menge Hausaufgaben an.»

Rögle kam, sah und siegte

Titelverteidiger ist der schwedische Klub Rögle BK aus Ängelholm. Vor sieben Jahren erst in die oberste schwedische Liga aufgestiegen, hat die Mannschaft bei der ersten Teilnahme gleich die Champions Hockey League gewonnen. Die Equipe siegte gegen den finnischen Vertreter Tappara Tampere. Der EV Zug unterlag Rögle in der vergangenen CHL-Saison auswärts 3:5 und zuhause 1:2 nach Verlängerung.

Der Modus bleibt unverändert. 32 Mannschaften spielen in acht Vierergruppen eine Hin- und Rückrunde. Die ersten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für den Playoff-Achtelfinal. Startschuss in die Gruppenphase ist am Donnerstag, 1. September, die Gruppenspiele werden am 12. Oktober beendet. Der Höhepunkt steigt am 18. Februar 2023 mit dem Final. Die genauen Spieltermine des EV Zug werden in den nächsten paar Wochen fixiert.

Der EV Zug ist neben dem vierfachen Wettbewerb-Sieger Frölunda HC aus Schweden und dem finnischen Team Tappara Tampere der einzige Klub, der nun zum achten Mal Teil des europäischen Wettbewerbs ist. Doch der Schweizer Meister hat bislang noch keine Stricke zerrissen. Der Viertelfinal war das höchste der Gefühle. Bei der letztjährigen Kampagne scheiterten die Zentralschweizer bereits in der Gruppenphase. Ein schmerzhaftes, frühes Ausscheiden. «Wir waren damals alle sehr enttäuscht. Das Ziel muss heuer sein, soweit wie möglich zu kommen», sagt Dan Tangnes.