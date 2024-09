Eishockey Comeback-Profi: EVZ-Abwehrchef Lukas Bengtsson weiss, wie man sich zurückkämpft Der 29-jährige Schwede wird vom EV Zug als einer der besten Verteidiger Europas angepriesen – obwohl er nie in der NHL auflaufen durfte.

«Einer der besten Verteidiger Europas»: Zugs Sportchef Reto Kläy hat im Interview zur Saisonbilanz 2022/23 schon mal eine lautstarke Lobeshymne auf seine Akquise gesungen. Im Gespräch mit dieser Zeitung bescheinigte er Lukas Bengtsson, das «gewisse Etwas» zu besitzen, das ihn von anderen Spielern der Verteidiger-Gilde unterscheide und abhebe. Konfrontiert mit den Schmeicheleinheiten, entlocken sie dem 29-Jährigen ein Schmunzeln und machen ihn verlegen. «Diese Form der Wertschätzung ist natürlich schön und zeigt, dass ich in meiner Karriere wohl vieles richtig gemacht habe.»

Lukas Bengtsson soll die EVZ-Abwehr stabilisieren und verstärken. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. 9. 2023)

Diese Karriere, sie hing vor Jahren noch am seidenen Faden. Das begann so: 2016 nahmen ihn die Pittsburgh Penguins unter Vertrag – eine Organisation mit Starfaktor wegen eines gewissen Sidney Crosby, der mittlerweile 36 Lenze zählt. Das kanadische Eishockey-Wunderkind hat mit 19 Jahren und 297 Tagen NHL-Geschichte geschrieben und ist zum jüngsten Captain in der nordamerikanischen Profiliga gewählt worden. Bald führt er die Penguins die 17. Saison in Folge als Captain aufs Eis. Bengtsson blieb die Möglichkeit verwehrt, an seiner Seite zu spielen, da er sogleich zu den Wilkes-Barre/Scranton Penguins ins AHL-Farmteam abgeschoben wurde.

Er konnte sich ein paarmal mit ihm unterhalten und weiss nur Positives zu berichten: «Ein vorbildlicher Leader. Er schuftet von allen am härtesten. Ich denke, das ist das Rezept, weshalb er so stark ist. Junge Spieler, die vielleicht denken, Erfolg stellt sich auch mit wenig Aufwand ein, sollen sich ein Beispiel an ihm nehmen.»

Das Gefühl man sei betrunken

Bengtssons Hoffnung, sich mit beständigen Leistungen im Farmteam für die NHL-Bühne bemerkbar zu machen, blieb ein Wunsch. Beim Verteidiger wurde in der Off-Season eine Lyme-Borreliose diagnostiziert, eine durch eine Zecke übertragene Infektion. Bengtsson unterzog sich einer Antibiotikatherapie. Diese schlug an, doch wenig später folgte der Rückfall. Erneut wurde er mit Antibiotika behandelt. Irgendwann nahmen die Erschöpfungserscheinungen ein Ausmass an, die nach weiteren medizinischen Abklärungen verlangten. Diese dauerten an, Bengtsson wurde auf die Geduldsprobe gestellt.

Sturm im Kopf: Lukas Bengtsson kämpfte in den USA über Monate mit Schwindelgefühlen. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. 9. 2023)

Doch dann die Gewissheit: Bei ihm wurde das posturale Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostiziert. Grob umzeichnet: Das autonome Nervensystem spielt verrückt. Der Kreislauf gerät durcheinander, das Blut versackt in den Beinen. «Acht Monate lange hatte ich kein normales Leben», spricht Bengtsson offen über jene Zeit.

Dunkel und bedrückend seien die Tage gewesen, die er praktisch nur im Bett verbringen konnte. «Ich bin aufgestanden, habe etwas Kleines gegessen, habe eine Dusche genommen und liess mich wieder ins Bett fallen. Es ist, wie wenn dir jemand der Stecker zieht.» Energie-, kraft- und antriebslos. Ein Gefühl wie in einem betrunkenen Zustand. «Zum Glück gibt es Facetime. So konnte ich mich ein wenig ablenken.»

Doch ab und an war er gar zu schwach, um sich mit Familie und Freunden zu unterhalten. Oft verspürte er morgens beim Aufstehen Schwindelanfälle und Schwächegefühle in den Beinen. Ihm wurde schwarz vor den Augen. Bis zu zehn Kilogramm Körpergewicht verlor er. «Ich habe äusserlich nicht wirklich krank ausgesehen, aber innerlich erging es mir elend.»

Sehnsucht nach Zufriedenheit

Bengtsson ist unglaublich dankbar für die professionelle und medizinische Unterstützung, die er von der NHL-Organisation in Anspruch nehmen durfte. «Sie haben mir alles geboten, ich fühlte mich sehr privilegiert.» In dieser Phase war ihm Eishockey komplett egal. Sein inständiger Wunsch: gesund werden. «Ich wollte einfach mein normales Leben zurück.» Bengtsson spricht von «den zwei härtesten Jahren in meinem Leben».

In seiner zweiten AHL-Saison kam der schwedische Nationalspieler auf immerhin 37 Einsätze. Es ist einer der grössten Enttäuschungen seiner Karriere, es nie in die NHL geschafft zu haben. Dennoch hält er fest: «Es ist keine Tragödie.» Er sei einfach nur dankbar, bei bester Gesundheit zu sein. Bengtsson sehnte sich nach «Zufriedenheit».

Ein neues Kapitel musste aufgeschlagen werden, die Rückkehr nach Schweden eignete sich dafür bestens. Er unterschrieb bei Linköping, jenem Klub, den Dan Tangnes gerade verliess, um beim EVZ für frischen Wind zu sorgen. Als ihm ein Jahr danach ein lukrativer Zweijahresvertrag von SKA St. Petersburg offeriert wurde, konnte er nicht Nein sagen. «Es war eine Chance, die nur wenige Spieler erhalten, eine Top-Organisation.» Er habe Russland in guter Erinnerung und dort eine wunderbare Zeit gehabt.

Rückkehr nach Schweden nach russischem Angriffskrieg

Nach zwei Saisons ging die Reise weiter zum Nachbarn Belarus. Sein neuer Arbeitgeber: Dinamo Minsk. «Meine Freundin und ich haben uns sehr wohl gefühlt. Schrecklich, wie alles zu Ende ging...» Er spricht vom russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Bengtsson befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in seiner Heimat. Er verletzte sich bei Olympia und sein Team bestand darauf, dass der operative Eingriff in Minsk durchgeführt wurde. Doch Bengtsson pochte darauf, in Stockholm operiert zu werden. Er löste den Vertrag auf und verzichtete auf zwei Monatslöhne.

Im Einsatz mit «Tre Kronor» an den Olympischen Spielen 2022. Bild: Lintao Zhang / Getty (Peking, 16. 2. 2022)

Mit den Växjö Lakers fand der Champions-League-Sieger von 2015 (Frölunda HC) einen neuen Klub in der Heimat. Und er steckte sich drei Ziele: Titel holen, ein besserer Spieler werden und einen neuen Klub finden. Gesagt, getan: Die Växjö Lakers krönten sich zum Meister und Bengtssons Name fand sich auf dem Schreibtisch von EVZ-Sportchef Reto Kläy wieder, der den Markt nach einem Nachfolger für Verteidiger Christian Djoos sondierte. «Wenn ein Klub wie der EVZ anklopft, muss man nicht lange überlegen. Ich bin glücklich, hier zu sein», erzählt Bengtsson.

Auch neben dem Eis bescherte ihm das Leben eine volle Ladung Glücksgefühle. Ende 2022 brachte seine Freundin Bub Vince zur Welt. «Es verändert dein Leben. Das selber zu erfahren, ist unglaublich. Immer wenn ich nach Hause komme und den Kleinen sehe, gibt mir das Kraft.»

Begnadeter Schlittschuhläufer mit tiefer Fehlerquote

Das Anforderungsprofil des EVZ an den Schweden ist klar: Er wurde geholt, um eine Führungsrolle zu übernehmen. Wie geht er mit der hohen Erwartungshaltung um? «Eishockey ist ein Teamsport. Einer allein kann nichts ausrichten. Es wird etwas Zeit brauchen, bis ich mich an alles Neue gewöhnt habe.» Bengtsson ist ein begnadeter Schlittschuhläufer mit einer guten Spieleröffnung. Er wirkt stilsicher, Fehler unterlaufen ihm praktisch keine.

Trotz 178 Zentimetern und damit einer unterdurchschnittlichen Körpergrösse für einen Verteidiger ist er schwierig vom Puck zu trennen. Zu seinem Arsenal gehört auch sein gefährlicher Schuss. «Ich habe nicht die gleiche Power wie ein grosser Spieler. Der Schuss muss nicht der härteste sein, aber du musst möglichst präzise schiessen. Das Timing ist entscheidend», erläutert Bengtsson.

In den Testspielen markierte er bereits den Abwehrchef und führte Regie in der ersten Powerplay-Formation. Er spuckt nicht die ganz grossen Töne, um dann ohne falsche Bescheidenheit anzufügen: «Ich bin defensiv und offensiv stark.» Er könne nicht versprechen, allen Erwartungen gerecht werde, «aber ich habe das Herz am richtigen Fleck».