EISHOCKEY Corona stoppt Tabellenführer EV Zug: Die Mannschaft muss für sieben Tage in Quarantäne Covid-19 setzt den EV Zug in dieser Saison ein drittes Mal ausser Gefecht. Zwei Mannschaftsmitglieder sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die leere Bossard Arena in Zug. Bild: Christian H. Hildebrand

Neun Siege in Serie: Der EV Zug ist das Team der Stunde. Mittlerweile hat die Mannschaft von Trainer Dan Tangnes 22 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Am Freitagabend wäre es in der Bossard-Arena zum Duell gegen Verfolger ZSC Lions gekommen. Doch es bleibt beim Konjunktiv.

Der Zuger Kantonsarzt hat für die ganze Mannschaft des EV Zug bis und mit Donnerstag, 18. März, eine Quarantäne angeordnet. Dies, nachdem zwei Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

4 Spiele mit EVZ-Beteiligung betroffen

Somit müssen die nächsten vier Partien gegen die ZSC Lions (12, März), SCL Tigers (13. März), Genève-Servette HC (16. März) und HC Ambri-Piotta (18. März) verschoben werden. Der Zeitplan ist eng. Am Dienstag haben die Ligaführung und die Klub-Vertreter entschieden, dass die Regular Season spätestens am Ostermontag, 5. April, beendet werden soll. Sollten bis zu diesem Zeitpunkt nicht alle 52 Klubs die geplanten Qualifikationsspiele bestritten haben, wird die Tabelle nach der durchschnittlichen Anzahl Punkte pro Spiel berechnet. Die Playoff-Viertelfinals sollen am 13. April starten.

Update folgt...