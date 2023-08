Eishockey «Dann ist es Zeit für einen Wechsel»: EVZ-Trainer Tangnes lebt in der Gegenwart und rückt die Zukunft in den Hintergrund Sportchef Reto Kläy kann sich gut vorstellen, die nächste Saison mit demselben Trainerteam zu bestreiten. Die Verträge der beiden Assistenztrainer Josh Holden und Niklas Gällstedt laufen im Frühling aus.

Gastiert am Freitagabend in der Gottardo-Arena beim HC Ambri-Piotta: EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 3. November 2022)

Sportchef Reto Kläy musste sich im Frühling 2018 einige kritische Stimmen anhören, weshalb er einen «No-Name», den Norweger Dan Tangnes, an den Zugersee transferierte. Seit Mitte der 90er-Jahre waren die meisten Übungsleiter beim EV Zug nordamerikanischer Prägung: Jim Koleff, Sean Simpson, Doug Shedden und Harold Kreis. Tangnes ist der erste nordeuropäische Coach seit Rauno Korpi im Jahr 1999. Für Kläy war die Herkunft unbedeutend. Er sagte damals: «Ich hätte auch einen Pakistani verpflichtet, wenn der so gut zu unserer Philosophie gepasst hätte.» Der Sportchef sprach von einem «Lucky Punch» und bewies rückblickend ein goldenes Händchen. Sein Schachzug gipfelte in einem Cupsieg und zwei Meistertiteln.

Inzwischen ist Tangnes viereinhalb Jahre im Amt und nach Luca Cereda (Ambri) und Antti Törmänen (Biel) der dienstälteste Head Coach der Liga. Der im Juni zu «Europas bestem Trainer» Ausgezeichnete, hat einen Vertrag bis 2024. Er macht längst kein Geheimnis daraus, dass ihn die NHL reizt: «Es ist ein Traum, dort zu arbeiten. Aber ich verschwende keine Zeit, um mir darüber den Kopf zu zerbrechen.» Die Frage, ob er einen vorzeitigen Abgang nächsten Sommer ausschliesse, pariert er gekonnt:

«Mein Fokus ist voll und ganz beim EV Zug. Ich bin täglich aufs Neue motiviert und beschäftige mich nicht mit der fernen Zukunft.»

Seit 2018 Assistenztrainer beim EV Zug: Josh Holden. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Kloten, 1. Oktober 2022)

Noch keine Vertragsgespräche mit den Assistenztrainern

Bereits nächsten Frühling laufen die beiden Arbeitspapiere der Assistenztrainer Josh Holden (44) und Niklas Gällstedt (55) aus. Kläy hat mit den beiden noch keine konkreten Gespräche über deren Zukunft geführt. Grundsätzlich kann er sich vorstellen, die neue Saison mit derselben Trainer-Konstellation in Angriff zu nehmen.

Auch wenn sich die Charaktere der drei EVZ-Coaches stark unterscheiden, harmonieren sie. Während Holden eher als Heisssporn bekannt ist – er hat sein Temperament wegen seiner Trainerfunktion deutlich heruntergekühlt –, ist Gällstedt der ruhende Pol. Der Schwede sichtet gerne auch mal bis spät abends Videomaterial und kann gar auf Anregungen seiner Frau zählen, wie er mit einem Schmunzeln preisgibt: Aussagen wie «warum lässt du diesen Spieler spielen?», bekommt er dann beispielsweise zu hören. Gällstedt lässt verlauten:

«Wenn die Basis stimmt, würde ich gerne bleiben.»

Im April dieses Jahres liess er diese Zeitung wissen: «Ich möchte eines Tages mehr Verantwortung übernehmen. Ich weiss aber nicht, ob ein Klub interessiert ist, einen 55-Jährigen zu verpflichten.»

Der schwedische Assistenztrainer Niklas Gällstedt. Bild: Maria Schmid (Cham, 22. März 2022)

Zwischen den drei Coaches herrscht eine klare Aufgabenteilung. Während der Spiele kümmert sich Gällstedt um die Verteidiger, Holden erteilt den Offensivspielern Anweisungen und tauscht sich via Funkkontakt mit Goalietrainer Simon Pfister aus, der oben auf der Medientribüne einen zusätzlichen Blick auf die Geschehnisse hat. Der Schweiz-Kanadier Holden hat seit seiner Beförderung zum Assistenztrainer 2018 einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht und wird von den Spielern für seine gewitzte Art, aber gleichzeitig klaren Ansagen, geschätzt.

Die Sache mit dem Gegenwind

Aufgrund der sportlich angespannten Situation liegen derzeit die Verhandlungen mit Staff und den Spielern auf Eis. In der nächsten Woche während der Nationalmannschaftspause wird Kläy mit dem Staff die Gespräche aufnehmen. Darin, dass die EVZ-Darbietungen derzeit jegliche Konstanz vermissen lassen, sieht Kläy etwas Positives:

«Auf der Sonnenseite lässt es sich leicht arbeiten. Wenn aber mal regnerische oder stürmische Zeiten aufkommen, ist es spannend zu sehen, wie der Staff darauf reagiert.»

Tangnes sieht seine Aufgabe beim EV Zug noch längst nicht erfüllt und strebt nach weiteren Erfolgen in Form von Titeln. «Wenn ich spüre, dass die Spieler eine neue Stimme in der Garderobe brauchen, dann ist es Zeit für einen Wechsel. Doch dieses Gefühl hatte ich bislang noch nie.» Vor dem Spiel am Freitag gegen das seit sechs Spielen sieglose Ambri zählt für ihn die Gegenwart. Alles andere ist Zukunftsmusik.