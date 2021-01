Eishockey Dank unüberwindbarem Leonardo Genoni: Der EVZ startet siegreich ins neue Jahr und baut Tabellenführung aus EVZ-Goalie Leonardo Genoni ist beim 2:0-Auswärtssieg gegen den EHC Biel der Mann des Spiels. Dem Goalie gelingt der erste Shutout der Saison. Mit David Eugster kommt ein Nachwuchsspieler zu seinem Debüt in der National League.

Wenn der EV Zug auf den EHC Biel trifft, ist ein enger Spielausgang garantiert. Die letzten sieben Begegnungen endeten mit einem Tor Unterschied. Vier Mal ging es gar in die Verlängerung, einmal wurde die Partie im Penaltyschiessen entschieden. Auch am Samstagabend war das Aufeinandertreffen in der Tissot Arena zwischen dem Achtplatzierten EHC Biel und dem Tabellenführer EVZ eine zähe Angelegenheit, der 2:0-Erfolg ein hart erarbeiteter Auswärtssieg. Die Bieler schnupperten an einer Überraschung und waren den Zugern ein ebenbürtiger Gegner.

10 Bilder 10 Bilder Zugs Topscorer Jan Kovar spricht mit Linseman Nathy Burgy. Bild: Keystone / Peter Schneider

Der EVZ untermauert mit dem neunten Sieg auf fremdem Eis seinen Status als beste Auswärtsmannschaft der Liga. In der Tabelle vergrössern die Zuger den Vorsprung auf ihren ersten Verfolger Lausanne HC auf fünf Punkte. Dass die Zuger zum Jahresauftakt bereits ihren 16. Saisonsieg bejubeln durften, hatten sie einem stark aufspielenden Leonardo Genoni und einer fahrlässigen Chancenauswertung des EHC Biel zu verdanken. Während vier der letzten zehn Minuten mussten die Zuger in Unterzahl agieren, doch die Bieler verzweifelten ein ums andere Mal an Genoni.

Verteidiger Livio Stadler war denn auch voll des Lobes für den Keeper. «Wenn man einen solchen Goalie zwischen den Pfosten hat, gibt das für uns Verteidiger unglaublich viel Selbstvertrauen.» Und auch Trainer Dan Tangnes wand Genoni ein Kränzchen.

«Er wird immer besser. Mit seinen ruhigen und sicheren Interventionen strahlt er Sicherheit aus.»

Nachwuchsspieler David Eugster wird belohnt

Bereits nach 30 Sekunden hatten die Seeländer eine Grosschance. Der Finne Toni Rajala scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Genoni, der mit seinem Beinschoner einen Fehlstart ins neue Jahr verhinderte. Auch im zweiten Drittel musste der Schweizer Natigoalie seine Klasse unter Beweis stellen. Er rette zweimal (27./34.) gegen Topskorer Luca Cunti. Mit dem EHC Biel stand ein hartnäckiger Widersacher gegenüber, der zum Jahresende die ZSC Lions mit 3:1 nieder gerungen hatte und damit eine eindrückliche Serie der Zürcher – 11 Siege in Serie – beendet hatte. «Defensiv first», lautete die Vorgabe vor dem Spiel, so Verteidiger Stadler. «Das haben wir gut umgesetzt. Darauf können wir aufbauen.»

Der EVZ trat in der Offensive weniger in Erscheinung als noch in der letzten Partie gegen den HC Davos. Das beruhte auch darauf, dass die Mannschaft zwei gewichtige Absenzen verkraften musste. Mit den Stürmern Yannick Zehnder und Sven Senteler fehlten zwei der besten fünf Torschützen. Dafür kam der 21-jährige David Eugster von der EVZ Academy zu seinem Debüt in der National League und wurde vom Coach gleich mit sieben Minuten Eiszeit belohnt. «Natürlich ist das für ihn ein tolles Erlebnis, das er nie vergessen wird. Ich freue mich sehr für ihn», so Tangnes. Und er geizte nicht mit Lob. «Er ist ein schneller Spieler und ein guter Skater. Er hat einen tollen Job gemacht», lobte Tangnes.

Der EVZ war bedacht, in der Defensive diszipliniert ans Werk zu gehen. Denn die Seeländer haben ligaweit das beste Powerplay. «Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, keine dummen Strafen zu kassieren», sagte Stadler. Die Bieler waren im ersten Drittel die bessere Mannschaft, doch der EVZ war kaltblütiger. Vor Jahresende beim verlorenen Krimi gegen den HC Davos liessen die Zuger noch eine 82-sekündige doppelte Überzahl ungenutzt. Gegen die Seeländer machten sie es besser. Im Powerplay brachte Grégory Hofmann (16.) mit einer Direktabnahme nach einem Pass von Lino Martschini seine Farben in Front. «Die Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir konnten viel befreiter aufspielen und vermehrt auf Konter setzen», sagte Verteidiger Stadler. Auch die Zuger hatten mit Fortdauer der Partie einige gute Einschussmöglichkeiten, doch Biel-Goalie Joren Van Pottelberghe hielt seine Mannschaft im Spiel. Für die definitive Entscheidung sorgte Sven Leuenberger in der 59. Minute mit einem Empty-Netter.

Trainer Dan Tangnes, der den Jahreswechsel mit seiner Familie in Davos verbrachte, blickt mit viel Zuversicht und Selbstvertrauen den kommenden Aufgaben entgegen. «Natürlich wollen wir uns so lange wie möglich an der Tabellenspitze behaupten. Aber wir dürfen nicht nachlassen, es erwartet uns ein voll bepackter Terminkalender im Januar.»