Eishockey Der EV Zug engagiert eine Koryphäe – Peter Forsberg wird offizieller Botschafter der Akademie Der 48-jährige Schwede Peter Forsberg übernimmt nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern wird mit seinem Know-how den Nachwuchsbereich unterstützen. Sportchef Reto Kläy ist höchst erfreut.

Peter Forsberg freut sich auf seine neue Aufgabe. Bild: Valentin Studerus

Der EV Zug ist stolz, mit Peter Forsberg einen der besten Eishockeyspieler aller Zeiten als Botschafter für The Hockey Academy gewonnen zu haben, teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 48-Jährige ist Mitglied im Triple Gold Club. Das ist einer von der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) auserwählter Kreis, dem Eishockeyspieler- und -trainer angehören. Sie haben die Olympischen Spiele, die Weltmeisterschaft und den Stanley Cup gewonnen. Forsberg hat in seiner Karriere unter anderem zweimal den Stanley Cup mit der Colorado Avalanche, zwei olympische Goldmedaillen und zwei Weltmeistertitel mit Schweden geholt. Während 14 Saisons in der NHL hat der Center in 859 Spielen 1056 Punkte (313 Tore/743 Assists) erzielt.

Sportchef Reto Kläy sagt über das Engagement des Schweden:

«Peter Forsberg ist eine Koryphäe. Mit seinem Namen und seiner Person ist er der perfekte Botschafter für die Hockey-Akademie, auch über die Landesgrenzen hinaus.»

Forsberg besitze ein unglaubliches Know-how und bringe jahrelange Erfahrung aus der NHL und aus der Nationalmannschaft mit, so Kläy. Dieses Wissen werde der Schwede auf wie auch neben dem Eis an die Spieler und Coaches der Akademie weitergeben. «Peter wird nicht nur als Botschafter nach aussen auftreten, sondern die Entwicklung der Athleten nahe begleiten», ergänzt Roli Schmid, Leiter der Hockey-Akademie.

Peter Forsberg: «Ich liebe einfach Eishockey, es ist ein Teil meines Lebens.» Youtube

Forsberg: «Es ist ein Privileg für mich»

Die beiden Söhne von Forsberg spielen im EVZ-Nachwuchs. «Ich besuche regelmässig die Spiele des EVZ mit meinen Kindern», erzählt Peter Forsberg. «Es ist ein Privileg für mich, als Botschafter Teil dieser Organisation zu werden», sagt der Schwede. Mit der Akademie habe der EV Zug ein perfektes Ausbildungskonzept geschaffen, welches jungen Athleten die besten Voraussetzungen bietet, ein erfolgreicher Eishockeyspieler zu werden und gleichzeitig eine gute Ausbildung zu bekommen, ist er überzeugt. Nun hofft er, mit seiner Erfahrung beitragen zu können, die Akademie noch besser zu machen. Forsberg lebt mit seiner Familie seit rund vier Jahren in der Nähe von Zug. (pz)