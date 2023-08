Die Tore des Spiels zwischen dem EVZ und den Rapperswil-Jona Lakers. Video: MySports

Eishockey Der EV Zug spielt gegen die Rapperswil-Jona Lakers wie ein Abstiegskandidat – die Pause kommt zur rechten Zeit Der EV Zug taumelt weiter und kassiert bei den Rapperswil-Jona Lakers (0:3) seine 23. Saisonniederlage.

Einmal mehr enttäuschte Zuger Spieler. Bild: Patrick B. Krämer/ Keystone (Rapperswil, 4. Februar 2023)

Neues Jahr, neues Glück: Es herrschte Aufbruchstimmung beim EV Zug. Am 2. Januar siegte ein vor Selbstvertrauen strotzender Schweizer Meister beim HC Ajoie 8:1 und in der darauffolgenden Partie gegen Lausanne 6:0. Die Aufholjagd in der Rangliste schien eingeläutet, die Krise hinter sich gelassen. Doch was in der Folge geschah, spottet inzwischen fast jeder Beschreibung. Seit der Begegnung in Pruntrut holten die Zentralschweizer noch ganze 15 Zähler, während sich der abgeschlagene Tabellenletzte deren 20 gutschrieb, sich also von der Kanterniederlage zu Jahresbeginn gut erholen konnte.

Inzwischen treten die Zuger selber wie ein Abstiegskandidat auf, müssen sich in dieser bedenklichen Verfassung sogar Sorgen machen, denn die von hinten lauernde Konkurrenz rückt näher und näher. Darunter auch Ambri-Piotta und Lugano. Am Tessiner Duo kann die Krise des EVZ zu einem gewissen Teil festgemacht werden. In der Qualifikation der letzten Saison erspielte sich Zug 29 Punkte und gab nur deren 7 ab.

In dieser Spielzeit hat sich das Blatt geändert: Die Tessiner führen gegen den EVZ mit 19:5 Punkten. Die Südschweizer führten zuletzt vor, dass es im Moment reicht, auf Fehler der Zentralschweizer zu warten, um dann zuzuschlagen. Und sie konnten sich auf die Fantasielosigkeit im Zuger Angriff verlassen. Die Scheiben werden fast ausschliesslich tief ins gegnerische Drittel geschossen, kreative und schnell vorgetragene Vorstösse sind – wohl aus Angst vor Gegenstössen – nur noch selten zu sehen.

Zug kassiert viel zu oft das 0:1

Da kommt die Meisterschaftspause von kommender Woche wohl gerade recht, um die Köpfe durchzulüften und um sich neu zu sortieren. Zuvor aber fand am Samstag noch die Partie bei den Rapperswil-Jona Lakers statt. Gegen die viertplatzierten St. Galler wiesen die Zuger vor der Begegnung mit 7:2 Punkten immerhin eine positive Bilanz aus. Doch dieser statistische Lichtblick half ebenfalls nicht. In rund zwei Dritteln aller Partien dieser Qualifikation geriet Zug mit 0:1 in Rückstand.

So auch diesmal. Die einmal mehr unzulängliche Verteidigungsarbeit nutzten die Einheimischen aus, der Schwede Pontus Aberg traf auf Vorarbeit Andrew Rowes. Die Gäste bemühten sich wohl um den sofortigen Ausgleich. Weil aber die letzten Zuspiele nicht klappten, waren es wiederum die St. Galler, die kurz vor der ersten Pause das 2:0 erzielten. Andrew Rowe liess dabei EVZ-Goalie Leonardo Genoni nicht gut aussehen – effizientes Rapperswil, ungefährliches Zug lautete die Kurzbilanz nach 20 Minuten inklusive 11:2 Torschüssen für das Heimteam.

Lakers-Stürmer Andrew Rowe erzielte das 2:0. Bild: Patrick B. Krämer/ Keystone (Rapperswil, 4. Februar 2023)

Eine willkommene Pause für den EV Zug

Immerhin gestalteten die Zuger den Mittelabschnitt ausgeglichener, zwei Minuten vor Ende hatte Fabrice Herzog in Überzahl das 1:2 auf dem Stock. Kein Tor, weiterhin kein Treffer für die Zuger. Ganz schlecht für das sowieso schon angeschlagene Selbstvertrauen. Auch Lino Martschini verpasste das 1:2 (45.). Die Rapperswiler erzielten vier Minuten vor Ende durch Emil Djuse auch noch das 3:0. Ein technisches Tor ins leere Gehäuse, Carl Klingberg versuchte den Treffer mit unlauteren Mitteln zu verhindern, das Regelwerk sieht in diesem Fall ein erzieltes Tor vor.

Emil Djuse von den Rapperswil-Jona Lakers erzielt das Tor zum 3:0. Bild: Andy Müller / freshfocus (Rapperswil, 4. Februar 2023)

EVZ-Trainer Dan Tangnes sagte nach dem happigen Programm im neuen Jahr: «Ich bin glücklich über die Pause, die nun kommt. Ich gebe den Spielern vier Tage Pause, damit sie auf andere Gedanken kommen.» Welchen Fokus er dann auf die nächsten Trainings legt, will er nicht verraten, «Aber endlich haben wir nach dieser intensiven Spielphase mehr Zeit dafür. Und diese nutze ich auch, um mit den Spielern intensiv zu kommunizieren.» Die Aufgabe für Tangnes ist es, die Mannschaft wieder in Aufbruchstimmung zu bringen. Diese soll dann aber, nicht wie Anfang Januar, länger anhalten.