Eishockey «Der EV Zug und ich, das passt»: Deshalb erteilt Goalie Leonardo der Konkurrenz eine Abfuhr Der 36-jährige Torhüter Leonardo Genoni verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag beim EV Zug vorzeitig bis 2027.

Leonardo Genoni hütet bis mindestens 2027 das Tor des EV Zug. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 17. 3. 2023)

Kurz vor dem Mittag liess die Kommunikationsabteilung des EV Zug mit einer publizierten Meldung aufhorchen: «Am Freitag bestreitet Leonardo Genoni gegen den EHC Kloten sein 200. Spiel für den EV Zug. Auf 200 Spiele und viele mehr ...» Ein Wink, dass Genoni seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag verlängern wird. Nur eine Stunde später macht die Vollzugsmeldung die Runde. Der 36-Jährige erhält «lebenslänglich» und unterzeichnet einen Vertrag bis Ende Saison 2026/2027.

Der EV Zug feiert damit bereits vor dem Saisonstart den ersten «Sieg». Er schlägt einen wichtigen Pflock ein, der Planungssicherheit auf der wichtigsten Position gibt. Die Meldung ist keine Überraschung, sondern ist vielmehr eine logische Konsequenz. Die Verlängerung der Zusammenarbeit hat sich insofern abgezeichnet, weil Genoni vor zwei Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung Andeutungen in Richtung eines EVZ-Bekenntnisses gemacht hatte. «Wir haben gute Gespräche gehabt. Ich glaube, dass es zeitnah etwas zu kommunizieren gibt», gab er zu Protokoll.

Genoni ist überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben. «Ich freue mich extrem auf die nächsten Jahre und viele weitere Herausforderungen. Der EVZ und ich, das passt.» Am Montag hat er Sportchef Reto Kläy sein Wort gegeben, am Mittwochormittag hat er vor dem Training die Mannschaft informiert, am Mittag setzte er seine Unterschrift auf Papier. «Ich habe zu Reto gesagt, ‹du wirst es nicht bereuen›».

Er fühle sich körperlich in einer Top-Verfassung. Vom grossen Potenzial des EV Zug sei er vollends überzeugt: «Der Klub hat einen klaren Plan und ich identifiziere mich mit den Zielen. Ich glaube an unser Team. Es hat viel Qualität, und wir haben noch viel vor», schlägt Genoni forsche und selbstbewusste Töne an.

Am Tisch mit anderen Sportchefs

Klar ist auch: Die Weiterführung der Liaison ist ein Fingerzeig an die Konkurrenz, dass mit dem EVZ auch in den kommenden Jahren zu rechnen ist. Der Kilchberger war an der Transferfront ein gefragter Mann. Genoni ist ein erfolgsbringender Faktor, ein Siegertyp. Er hatte erheblichen Anteil bei den Meistertiteln in den Jahren 2021 und 2022. Im Team und in der Vereinsführung geniesst er hohes Ansehen. Zurückhaltend in seiner Art, stilsicher und abgeklärt, wenn es zählt. «Er passt menschlich und sportlich hervorragend zu uns. Wir sind froh, eine Vorzeigefigur wie Leo im Klub halten zu können», freut sich Kläy.

Solche sogenannte Franchise-Spieler haben ihren Preis. Bislang bezog Genoni ein Salär von kolportierten 800’000 Franken pro Jahr. Für die Vertragsverlängerung nimmt der siebenfache Titelträger Gehaltseinbussen in Kauf. Der Torhüter betont: «Ich würde nicht sagen, dass das Geld keine Rolle spielt, aber es hat für mich nicht die höchste Priorität.»

Laut Kläy hätten die beiden Parteien in den letzten zwei Wochen mehrmals zusammengesessen und sich aufeinander zubewegt. «Wir haben einen Kompromiss gefunden, der alle zufriedenstellt.» Genoni stellt nicht in Abrede, sich auch mit Teamverantwortlichen von anderen Klubs getroffen. Er hält fest: «Mein Entscheid ist kein Nein gegen alle anderen, sondern ein Ja für den EV Zug.»

Gespräche mit Luca Hollenstein folgen

Für den EVZ-Sportchef ist damit die wichtigste Personalie unter Dach und Fach. Doch er muss sich um das nächste Goalie-Dossier kümmern. Was bedeutet der Deal für Luca Hollenstein, Zugs Back-up? Das Arbeitspapier des 23-Jährigen läuft Ende Saison aus. Solange Genoni in Zug zwischen den Pfosten steht, ändert sich nichts an der Hackordnung. Kläy wird sich in absehbarer Zeit mit ihm über die Zukunft unterhalten und eine Auslegeordnung vornehmen. Stand heute: ergebnisoffen. Für den Sportchef wird diese Goalie-Personalie zur nächsten Knacknuss.

