Eishockey Der EV Zug verlängert mit Verteidiger Rémi Vogel um eine weitere Saison Der 21-jährige Verteidiger Rémi Vogel bleibt dem EV Zug bis mindestens 2024 erhalten.

Rémi Vogel sieht seine Zukunft beim EV Zug. Bild: Philipp Hegglin / Sports Photography (Zug, 6. 4. 2023)

Der EV Zug vermeldet eine Vertragsverlängerung. Rémi Vogel hat einen Einjahresvertrag bis 2024 unterschrieben. Der 21-Jährige spielt seit der Saison 2014/15 im Nachwuchs des EVZ und debütierte 2019 mit der EVZ Academy in der Swiss League. In der Saison 2021/22 durfte der 179 Zentimeter grosse und 92 Kilogramm schwere Verteidiger erste Erfahrungen mit der 1. Mannschaft sammeln und war in der EVZ Academy zu einer Teamstütze in der Abwehr herangewachsen. So hat er sich seinen ersten Profivertrag in der National League erarbeitet.

In der abgelaufenen Saison kam Vogel auf insgesamt 26 Spiele. 25 Partien spielte er mit der U20-Elit. Ende Januar wurde der schweizerisch-französische Doppelbürger an den HC La Chaux-de-Fonds in die Swiss League ausgeliehen.

Sportchef Reto Kläy sagt über den Verteidiger: «Rémi hat im letzten Jahr nochmals einen Schritt vorwärts gemacht. Mit seinen Leistungen hat er sich die Vertragsverlängerung verdient. Ich bin mir sicher, in ihm steckt noch sehr viel Potenzial.»