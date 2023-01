Eishockey Der EVZ leiht Verteidiger Rémi Vogel in die Swiss League aus EVZ-Verteidiger Rémi Vogel wird per sofort an La Chaux-de-Fonds ausgeliehen. Die Zentralschweizer können den 21-Jährigen aber jederzeit zurückholen.

Der 21-jährige Rémi Vogel. Bild: PD

Rémi Vogel wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds in die Swiss League. Wie der EVZ am Freitagvormittag mitteilt, wird der 21-jährige Verteidiger per sofort ausgeliehen. Bei Bedarf könne Vogel aber «jederzeit» zurückgeholt werden, heisst es in der Mitteilung.

In der laufenden Saison kam Vogel in neun Meisterschaftsspielen für die Zuger zum Einsatz und liess sich dabei einen Assist gutschreiben. In der Champions Hockey League absolvierte er sechs Spiele. Den Grossteil der Saison absolvierte er bei der U20-Elite, wo er in 25 Spielen 14 Scorerpunkte sammelte.

«Unter Umständen führt der weitere Karriereweg von Rémi künftig über die Swiss League. Deshalb wollen wir ihm jetzt die Chance geben, bei einem Top-Team in der Swiss League Playoff-Erfahrung sammeln zu können», wird Sportchef Reto Kläy in der Mitteilung zitiert. (cza)