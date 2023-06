Eishockey Der neue Eishockey-Spielplan ist da: EVZ startet zu Hause gegen den EHC Kloten Am 15. September nimmt der EV Zug die Saison 2023/24 in Angriff. Einen Tag später bekommt er es mit Vize-Meister EHC Biel zu tun.

Der EV Zug trifft am ersten Spieltag auf Kloten. Bild: Marcel Bieri / Keystone (Zug, 5. 11. 2022)

Die Fans müssen sich noch knapp drei Monate gedulden, bis in den Hockey-Arenen wieder um Punkte gespielt wird. Mittlerweile wurde der Spielplan für die neue Meisterschaft enthüllt: Die Saison wird am Mittwoch, 13. September, mit dem Romand-Derby zwischen Fribourg-Gottéron und Lausanne lanciert.

Der EV Zug eröffnet die Saison am Freitag, 15. September, mit einem Heimspiel gegen den EHC Kloten, tags darauf gastieren die Zuger beim EHC Biel. Das sonntägliche «Game of the week» wird erneut stattfinden und im frei verfügbaren TV ausgestrahlt. Der EVZ tritt zweimal an Sonntagabenden an, einmal zu Hause am 1. Oktober gegen Meister Servette.

Gesamthaft stehen wiederum 52 Runden im Kalender. Während der Regular Season wird die Meisterschaft erneut drei Mal unterbrochen wegen der Zusammenzüge der Nationalmannschaften. Die reguläre Saison endet mit dem Spieltag am 4. März. Die Playoffs starten am 16. März.

Trainingslager in Zell am See

Im Rahmen des Trainingslagers in Zell am See (7. bis 12. August) bestreitet der EV Zug am 11. August das erste Testspiel gegen Red Bull Salzburg. Beim Saisoneröffnungsevent «EIS Fäscht» macht Red Bull München am 19. August seine Aufwartung in der Bossard-Arena. Weitere Vorbereitungspartien folgen gegen Mountfield HK (23.8., in Sursee), Lulea Hockey (26.8., in Sursee), HC Litvinov (1.9., in der Bossard-Arena) und den SC Bern (7.9., in der Bossard-Arena).