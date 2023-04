Eishockey Die finnische Torhüterin Eveliina Mäkinen wechselt zum EVZ Der EV Zug stattet die finnische Torhüterin mit einem Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 aus.

Das Women's Team des EV Zug kriegt Verstärkung: Die finnische Torhüterin Eveliina Mäkinen wechselt auf die kommende Saison hin von den Metropolitan Riveters aus der amerikanischen Premier Hockey Federation nach Zug, teilt der Verein mit.

Eveliina Mäkinen spielt ab der kommenden Saison für den EV Zug. Bild: PD/EVZ

«Mit Eveliina konnten wir eine sehr starke und erfahrene Torhüterin verpflichten», lässt sich Head Coach Daniela Diaz zitieren. «Sie arbeitet enorm professionell und passt charakterlich perfekt in unser Team. Es freut mich sehr, dass sie die nächsten zwei Jahre für den EVZ spielen wird.»

Die 28-Jährige erlernte das Hockey-ABC in Finnland, wo sie unter anderem für PaRa, Team Oriflame, Ilves Tampere und Lukko Rauma spielte. 2018 wechselte sie zu Linköping in die höchste schwedische Frauenliga.

Nach zwei Saisons folgte ein kurzes Gastspiel bei Leksands IF, noch während der Saison zog Mäkinen weiter und schloss sich Brynäs IF an, wo sie dann bis im Frühjahr 2022 Teamkollegin von Lara Stalder war. Mäkinen gehörte jahrelang zum Kader der finnischen Nationalmannschaft und gewann mit ihr zwei olympische Bronzemedaillen sowie eine Silber- und zwei Bronzemedaillen an Weltmeisterschaften. (tos)