Eishockey Dritter Sieg im dritten Test: Der EV Zug bezwingt Mountfield mit 5:2 Beim Premierenspiel des Lehner Cups in Sursee fährt der EV Zug einen Sieg ein. Fünf verschiedene Torschützen zeichnen sich aus.

Jan Kovar, Torschütze zum 5:2, und der EVZ geben sich gegen den tschechischen Klub Mountfield HK keine Blösse. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

290 Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt. Schliesslich waren es 450 Zuschauende, die am Mittwochabend der Sommerhitze entflohen und der Auftaktpartie des Lehner Cups zwischen dem EV Zug und Mountfield HK beiwohnten. Sie wurden Zeugen des dritten EVZ-Sieges im dritten Spiel der Saisonvorbereitung.

Das 5:2 widerspiegelte das Geschehen auf dem Eis. Der EV Zug führte die feinere Klinge, zeigte ansehnliche Kombinationen, was das Publikum mit Szenenapplaus verdankte. «Das Engagement der Mannschaft hat gepasst. Einige Angriffe müssen wir noch sauberer zu Ende spielen», lautete das Fazit von Trainer Dan Tangnes. Der EV Zug agierte in der eigenen Zone kompakt, die Tschechen – tags zuvor mit einer neunstündigen Carfahrt angereist – kamen nicht oft zu gefährlichen Abschlüssen. Beim ersten Zuger Gegentor stimmte die Zuordnung im Abwehrdispositiv überhaupt nicht. Beim zweiten liess Livio Stadler seinen Gegenspieler gewähren, statt ihn am Abschluss zu hindern. Auf Zuger Seite zeichneten sich Sven Leuenberger, Marc Michaelis, Fabrice Herzog, Andreas Wingerli und Jan Kovar als Torschützen aus.

Am Samstag (14 Uhr) folgt für den EV Zug der zweite Einsatz am Lehner Cup, dann gegen das schwedische Team Lulea HF.