Eishockey Ehemaliger Junior kehrt zurück: Der EV Zug verpflichtet Stürmer Louis Robin Nach zwei Jahren in Kanada hat der 20-jährige Louis Robin beim EV Zug einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Louis Robin, hier im Einsatz mit der EVZ Academy in einem Spiel gegen den EHC Winterthur. Bild: Philipp Hegglin (Zug, 12. 12. 2020)

Nach Marc Michaelis, Lukas Bengtsson, Andreas Wingerli und Elia Riva vermeldet der EV Zug mit Louis Robin die nächste Neuverpflichtung für kommende Saison.

Robin stammt ursprünglich aus der Westschweiz und wurde im Nachwuchs des Lausanne HC gross. 2018 wechselte er in die Nachwuchsabteilung des EVZ und absolvierte drei Saisons für die U17-Elit und die U20-Elit. Mit der U20-Elit konnte er in der Saison 2020/21 als Topskorer den Schweizer Meistertitel feiern. 2021 zog es Robin zu den Rimouski Océanic in die kanadische Juniorenliga QMJHL.

Louis Robin. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 13. 13. 2020)

Im Jahr darauf wechselte er innerhalb der Liga zu den Shawinigan Cataractes, kurz nach Saisonbeginn wurde der 176 Zentimeter grosse und 71 kg schwere Stürmer zu den Val-d’Or Foreurs getradet. In den zwei Jahren in Übersee gelangen ihm in insgesamt 105 Spielen 29 Tore und 49 Assists. An der U20-Weltmeisterschaft im letzten Jahr erzielte er in fünf Spielen zwei Tore und einen Assist.

«Louis hat sich in den zwei Jahren in Nordamerika sehr gut weiterentwickelt. Wir haben seine Entwicklung verfolgt und sind überzeugt, dass er bereit ist für den nächsten Schritt», lässt sich Sportchef Reto Kläy in einer Mitteilung zitieren. (pz)