Eishockey «Ein heikles Thema»: Dürfen bald nur noch Geimpfte und Genesene die EVZ-Spiele in der Bossard-Arena besuchen? Was gilt künftig an den Heimspielen des EV Zug – 3G oder 2G? Der Klub wird sich am Montag mit dem Thema befassen. Der Ligadirektor will keinen Flickenteppich und strebt eine einheitliche Lösung an.

Bereits Herbst 2020 herrschte in der Bossard-Arena während ein paar Wochen Maskenpflicht, bevor dann die Zuschauer aus dem Stadion verbannt wurden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (10. Oktober 2020)

Am Wochenende herrschte teilweise Verwirrung, welche Massnahmen in den Schweizer Hockeystadien zur Anwendung kommen würden. Während in Zürich, Ambri und Davos den Fans ohne Schutzmaske Einlass in die Arenen gewährt wurde, war die Maske in Genf, Fribourg, Bern oder Rapperswil ein Muss. Erst ab Montag gilt landesweit eine Maskenpflicht.

Ab Montag dürfen Restaurants, Theater, Bars und Sportklubs freiwillig bei ihren Veranstaltungen die 2G-Regel einführen. Das heisst: Es würden nur noch Geimpfte oder Genesene die Spiele besuchen. Der Vorteil: Die Maskenpflicht für die Fans entfällt.

Lengwiler gibt sich ergebnisoffen

EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler ist gegenüber dem Prinzip 2G nicht abgeneigt und denkt darüber nach, dieses ab dem nächsten Heimspiel am 10. Dezember gegen den SC Bern anzuwenden. Lengwiler spricht von einer «heiklen Frage». Er persönlich habe sich noch keine abschliessende Meinung gebildet. Der Klub wird sich am Montag mit dem Thema befassen. «Wir werden die Vor- und Nachteile der beiden Varianten diskutieren», so Lengwiler.

Unabhängig davon, für welche Option sich der EV Zug entscheiden wird, einem Teil der Zuschauer wird er es nicht recht machen können. Entweder den Geimpften und Genesenen beim 3G-Prinzip, die lieber ohne Maske ins Stadion wollen, oder bei der Anwendung der 2G-Regel den nicht genesenen Ungeimpften, denen der Zutritt dann verwehrt bleibt.

Gottéron-Präsident plädiert für 2G-Regel

Ein Klub ist bereits vorgeprescht. Hubert Waeber, Präsident von Fribourg-Gottéron, hatte am Freitag gegenüber den «Freiburger Nachrichten» erklärt: «Ich persönlich bin für 2G, weil damit die Geimpften nicht benachteiligt werden. Warum soll man nun wieder alle bestrafen? Die Leute auf der Stehrampe zum Beispiel dürften gar nicht mehr konsumieren, weil ja im Sitzen konsumiert werden müsste.» Das sei schlecht für die Gastronomie, führt Waeber aus.

Liga strebt einheitliche Lösung an

Wie Ligadirektor Denis Vaucher gegenüber «SRF» erklärt, sei er an einer einheitlichen Lösung interessiert. Falls eine nationale Einigung nicht erreicht werden könne, werde jeder Klub eigenständig über das Konzept entscheiden.