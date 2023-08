Eishockey «Ein sehr spezieller Moment» – EVZ-Kovar entführt im Bruder-Duell zwei Punkte aus dem Hallenstadion Der EV Zug bremst den ZSC-Express aus. Lino Martschini erzielt den einzigen Treffer in der 63. Minute. Grégory Hofmann wird geschont.

Exklusiv für Abonnenten

Als der EV Zug am 22. Januar 2021 zum letzten Mal bei den ZSC Lions im Hallenstadion gastierte, kochten die Emotionen hoch. Die Coaches Dan Tangnes und Rikard Grönborg lieferten sich während der Partie gleich zweimal ein hitziges Wortgefecht. So erbost hatte man die beiden selten gesehen. Als sich die Mannschaften nach dem Spiel in die Garderoben begaben, ertönte aus der EVZ-Kabine laute, überraschende Musik, der Sechseläutenmarsch – die Zürcher Hymne schlechthin. Für den ZSC ein Affront. Tangnes höchst persönlich drehte die Musik ab und entschuldigte sich beim Widersacher.

Auch am Sonntag dröhnte laute Musik aus der Garderobe. Dass die Zuger Protagonisten bei guter Laune waren, gründete auf den zwei Punkten, die sie aus dem Hallenstadion entführten. Lino Martschini gelang im Prestige-Duell das goldene Tor in der 63. Minute.

Lino Martschini schiesst den EV Zug zum 1:0-Sieg. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 16. Januar 2022)

Für den Meister war es der sechste Erfolg aus den letzten sieben Auftritten auswärts gegen den ZSC.

Martschini: «Plan des Trainers sehr gut umgesetzt»

Dabei hätte das Spiel nur Sekunden zuvor in die andere Richtung kippen können. Ein paar Sekunden zuvor scheiterte Denis Malgin gleich zweimal am Pfosten – wie Zugs Stürmer Dario Simion am Samstag gegen den HC Lugano. Im Wissen darum, dass in den letzten Begegnungen zwischen den beiden «Z-Vereinen» haufenweise Tore fielen, war der EV Zug auf eine solide, konzentrierte Defensivarbeit erpicht: «Wir wussten um die offensiven Stärken des Gegners. Die Mannschaft hat den Plan des Trainers sehr gut umgesetzt», meinte ein zufriedener Martschini.

Das Spiel stand auch im Zeichen des tschechischen Bruderduells zwischen Jan, EVZ-Topskorer, und Torhüter Jakub, der kurz vor Weihnachten bei den Zürchern einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben hatte und seinen vierten Einsatz bestritt. Während die beiden in der russischen KHL schon mehrmals als Konkurrenten gegenüberstanden, war es auf Schweizer Eis eine Premiere. «Ein sehr spezieller Moment. Wir haben es genossen», sagte Jan. Jakub, der 31 Schüsse parierte, wand er ein Kränzchen.

«Mein Bruder hat stark gehalten.»

Die Eltern sind extra für ein Wochenende aus Tschechien angereist. Der besondere Moment wurde nach dem Spiel für das Familienalbum fotografisch festgehalten.

Auch eine andere Tatsache hatte Seltenheitswert. Ein torloser Spielstand nach 60 Minuten – das hatte es in dieser Saison überhaupt noch nie gegeben. Tangnes bilanzierte:

«Obwohl es ein paar heikle Situationen zu überstehen gab, bin ich stolz auf das Team. Es hat in der Verteidigung sehr solidarisch gearbeitet.»

Durch den Auswärtserfolg riss die sieben Spiele andauernde Siegesserie des ZSC. Lange hatte der in dieser Saison des Öftern unter seinen Möglichkeiten performt. Die luxuriös besetzte Offensive hat erst seit ein paar Wochen Fahrt aufgenommen. Von der Zuger Defensive wurde sie nun vorerst gebremst.

Die wichtigsten Szenen des Auswärtsspiels des EVZ gegen die ZSC Lions. Video: Mysports

Tangnes gönnt Hofmann eine Pause

Grégory Hofmann wäre spielberechtigt gewesen. Dafür hätte einer der fünf Ausländer auf die Tribüne verbannt werden müssen. Doch Tangnes sah von dieser Massnahme ab, weil sich keiner der ausländischen Spieler nach dem Lugano-Spiel über körperliche Beschwerden beklagte. «Aufgrund der vielen Medientermine und weiterem Papierkram, erlebte er ein paar stressige Tage. Es stehen noch genügend Spiele an. Die paar zusätzlichen Tage Pause werden ihm guttun», begründete Tangnes seine Entscheidung.

Übrigens: Am Sonntag musste Tangnes bei der Musikwahl nicht einschreiten. «Die Spieler haben gelernt», sagte er und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.

ZSC Lions – Zug 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Hallenstadion. – 9328 Zuschauer. – SR Stricker/Hürlimann.



Tor: 63. Martschini (Kovar) 0:1.



Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.



ZSC Lions: Kovar; Geering, Weber; Marti, Noreau; Phil Baltisberger, Trutmann; Guebey; Hollenstein, Malgin, Pedretti; Quenneville, Krüger, Azevedo; Andrighetto, Sigrist, Diem; Aeschlimann, Schäppi, Chris Baltisberger, Riedi.



Zug: Genoni; Kreis, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Wüthrich, Hansson; Nussbaumer; Simion, Kovar, Martschini; Zehnder, Senteler, Klingberg; Herzog, Lander, Allenspach; De Nisco, Leuenberger, Suri; Hofer.



Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bodenmann, Morant (verletzt), Sopa (krank). Zug ohne Bachofner, Stadler, Gross, Müller (verletzt), Hofmann (geschont).