Eishockey EV Zug verpflichtet Carter Camper bis Saisonende Der EV Zug holt den amerikanischen Center Carter Camper (34) für den slowakischen Flügelspieler Peter Cehlarik.

Spielte zuletzt bei Leksands IF: Carter Camper. Bild: Leksandsif.se

Der EV Zug ist auf der Suche nach Ersatz für Peter Cehlarik fündig geworden: Der EVZ meldet die Verpflichtung des Amerikaners Carter Camper. Der 34-Jährige hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Carter spielte zuletzt während drei Jahren in Schweden bei Leksands IF. Er erzielte in den ersten beiden Saisons 25 Tore und 71 Assists in 99 Spielen, in der laufenden Spielzeit steht er bei 27 Punkten (13 Tore, 14 Assists) in 41 Spielen. In der NHL reichte es dem 175 cm grossen und 80 kg schweren Stürmer nur für drei Spiele (ein Tor), die meiste Zeit verbrachte er bis 2014 bei dem Farmteam aus Providence in der AHL.

Sportchef Reto Kläy sagt zum Neuzugang: «Carter ist ein flinker Stürmer, der das Spiel gut lesen kann und ausserdem auch weiss, wie man Tore schiesst. Er bringt eine Menge Erfahrung mit und wird unsere Mannschaft bis Ende Saison perfekt ergänzen.» Ein weiterer Transfer ist bereits seit wenigen Tagen bekannt: Langnaus Topskorer Marc Michaelis wechselt auf die nächste Saison hin zum EV Zug. (rem)