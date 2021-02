Eishockey EVZ erhält neuen Spieler: Der ehemalige NHL-Stürmer Justin Abdelkader will sich auf Schweizer Markt präsentieren Justin Abdelkader wird bis Ende Saison den EV Zug unterstützen. Der ehemalige NHL-Stürmer aus Michigan «freut sich extrem, wieder spielen zu können».

Der langjährige NHL-Stürmer will sich beim EVZ auf dem Schweizer Markt präsentieren. Bild: PD

(zfo) Justin Abdelkader spielte seit dem NHL-Draft im Jahr 2005 bei den Detroit Red Wings in Michigan, wo er auch aufgewachsen ist. Während 13 Saisons in Nordamerika erzielte der 33-jährige Linksschütze 112 Tore und 153 Assists, so der EVZ in einer Mitteilung.

Im Oktober 2020 lösten die Red Wings seinen laufenden 7-Jahres-Vertrag vorzeitig auf. Seither war der 187 Zentimeter grosse und 97 Kilogramm schwere Stürmer auf der Suche nach einem neuen Verein. Sportchef Reto Kläy sagt:

«Er hat in seiner Karriere genügend verdient und kommt nicht wegen des Geldes zu uns. Er will einfach wieder spielen und sich auf dem Markt präsentieren, weshalb seine Verpflichtung unser Budget praktisch nicht belastet.»

Diese Gelegenheit wollte sich der EVZ Sportchef nicht entgehen lassen: «Abdelkader bringt enorme Wasserverdrängung und Erfahrung mit. Zudem haben wir mit ihm neue Optionen in der Offensive und sind gegen allfällige weitere Verletzungen besser abgesichert, was insbesondere im Hinblick auf die Playoffs wichtig ist.»

Nun wartet Justin Abdelkader nur noch auf den Erhalt seines Visums und reist anschliessend nach Zug. «Er freut sich extrem, endlich wieder spielen zu können», so Kläy.