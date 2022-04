Eishockey EVZ-Stürmer Reto Suri fällt mehrere Monate aus Reto Suri verletzte sich am Mittwoch im Playoff-Final-Spiel gegen die ZSC Lions am Knie. Der Stürmer wird dem EVZ mindestens drei Monate fehlen.

Mit dem Puck am Stock fuhr Reto Suri in der letzten Minute des Startdrittels des Playoff-Final-Spiels zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions am Mittwochabend an der gegnerischen blauen Linie entlang. Dann kam es zum unglücklichen Zusammenprall mit Marco Pedretti.

Quelle: SRF

Der Zuger krümmte sich vor Schmerzen und musste gestützt von den Teamkollegen Jérôme Bachofner und Sven Leuenberger vom Eis geführt werden.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 27. April 2022)

Beim Zusammenprall zog sich Suri eine Verletzung am Knie zu. Der 33-jährige Flügelstürmer muss operiert werden und fällt mindestens 3 Monate aus, wie die EVZ mitteilt.

Suri hat in 49 Qualifikationsspielen 27 Punkte (12 Tore, 15 Assists) gesammelt, in den Playoffs gab er in zehn Einsätzen einen Assist. (rem)