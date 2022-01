Eishockey Ex-EVZ-Spieler Rolf Landis verstorben Nach schwerer Krankheit ist Rolf Landis am 31. Dezember 2021 66-jährig verstorben. Dies geht aus einer gestern veröffentlichten Todesanzeige hervor.

1971 war der Schwyzer einer der ersten Nachwuchsspieler des EV Zug, der den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. 1974 stieg er mit den Zugern in die damalige NLB und 1976 sogar in die NLA auf. Vor vier Jahren gab er für das EVZ-Archiv zu Protokoll: «Dass ich während meiner Lehre als Buch- und Offsetdrucker als EVZ-Spieler diese Erfolge und die Euphorie in Zug miterleben durfte, war ein unglaubliches Erlebnis.»

Rolf Landis ist Vater von fünf Kindern, seine Tochter Bianca wurde 2005 mit dem EVZ Schweizer Meisterin. Ab 2005/2006 bis zur Auflösung coachte und managte Rolf Landis das Frauen-Team. Seine Frau Myrtha, mit der er seit 37 Jahren verheiratet ist, half tatkräftig als TK-Chefin mit. (reb)