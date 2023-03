Eishockey «Förderer von jungen Spielern»: EVZ holt neuen Assistenz-Coach aus Schweden – in der Schweiz ist er kein Unbekannter Der EVZ komplettiert seinen Coaching-Staff: Die Zuger verpflichten den 52-jährigen Schweden Lars Johansson bis 2025. Für ihn ist es nicht sein erster Aufenthalt in der Schweiz.

Lars Johansson als Assistenztrainer bei den ZSC Lions. Archivbild: Andy Mueller/Freshfocus

Beim EVZ gibt es bald ein neues Gesicht auf der Trainerbank zu sehen: Die Zuger verpflichten den 52-jährigen Schweden Lars Johansson als Assistenz-Coach. Sein Amt antreten wird Johansson ab nächster Saison bis 2025, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt.

In der Schweiz ist Johansson kein Unbekannter: Ab 2016 stand er während eineinhalb Saisons an der Seite von Hans Wallson hinter der Bande der ZSC Lions. Daraufhin war er als Team Consultant beim beim SKA St. Petersburg (KHL) tätig, bevor er im vergangenen Sommer in seine Heimat zurückkehrte und bis Dezember als Assistenz-Coach beim Rögle BK waltete. Somit bringt Johansson einiges an Erfahrung mit.

«Lars kennt das Eishockey-Business aus verschiedenen Perspektiven. Er kann auf die Erfahrung aus der Arbeit mit den besten Spielern in Top-Ligen zurückgreifen und gilt als ausgewiesener Förderer von jungen Spielern», wird Sportchef Reto Kläy zitiert. Und: «Damit passt er hervorragend in unsere Philosophie, Talente aus dem eigenen Nachwuchs in die 1. Mannschaft einzubauen.»

So startete Johansson denn auch seine Karriere im Jugendbereich. Er stammt aus der nordschwedischen Stadt Piteå, die sich in der Nähe von Skellefteå befindet. Dort wurde er 2008 vom Head Coach der U20-Elit Junioren zum General Manager der ersten Mannschaft befördert. Diese führte er aus der zweithöchsten schwedischen Liga an die Spitze der SHL. 2013 wurde Johansson mit dem Traditionsverein zum ersten Mal nach 35 Jahren Schwedischer Meister, ein Jahr später verteidigte Skellefteå AIK den Titel.

Mit Johansson ist der Coaching Staff rund um Head Coach Dan Tangnes (bis 2026), Michael Liniger (Assistenz Coach, 2025), Lars Johansson (2025) und Simon Pfister (Goalie Coach, 2024) komplett. (lga)