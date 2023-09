Eishockey Hauptprobe ist geglückt: EV Zug bezwingt den SC Bern Nach harzigem Start kommt der EV Zug besser ins Spiel und fährt einen verdienten 4:1-Erfolg ein.

Grégory Hofmann (Nummer 15) zeichnet sich für eines der 4 EVZ-Tore verantwortlich. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 24. 9. 2023)

Immerhin 955 Fans wollten das letzte Vorbereitungsspiel des EVZ gegen den SC Bern live vor Ort in der Bossard-Arena verfolgen, bevor es dann in einer Woche gegen Kloten ernst gilt. Die ersten 30 Minuten plätscherten dahin. Zuger Torchancen waren an einer Hand abzuzählen. Schwache Spielauslösung, unpräzises Passspiel, eine Menge Puckverluste. Zusammengefasst: viel Leerlauf.

Doch nach dem 1:1-Ausgleich durch Lino Martschini kam Zug besser ins Spiel. Grégory Hofmann verwertete kurz darauf einen Abpraller. Dario Allenspach nach schöner Vorarbeit von Louis Robin und Brian O’Neill (doppelte Überzahl) erhöhten auf 4:1. «Bern verfügt über eine erfahrene Mannschaft. Das war ein guter Gradmesser. Aber jedem Spieler ist bewusst, dass nächste Woche beim Saisonstart die Intensität deutlich hochgefahren werden muss», resümierte EVZ-Trainer Dan Tangnes. Der EV Zug empfängt am Freitagabend (19.45 Uhr) den EHC Kloten.