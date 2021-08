Eishockey Jan Kovar wird neuer Captain des EV Zug Jetzt ist bekannt, wer Nachfolger als Captain von Raphael Diaz beim EVZ wird: Es ist der 31-jährige Tscheche Jan Kovar.

Jan Kovar mit dem Pokal Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Mit 16 Toren und 43 Assists hat es EVZ-Stürmer Jan Kovar in der vergangenen Qualifikation zum Liga-Topskorer geschafft, auch in den Playoffs sammelte er mit einem Tor und 14 Assists so viele Punkte wie kein anderer, jetzt steht die nächste Ehrung bevor: Jan Kovar wurde vom Coaching Staff des EVZ zum neuen Captain für die Saison 2021/22 gewählt.

Trainer Dan Tangnes findet nur lobende Worte für den 31-Jährigen, der in seiner dritten Saison mit den Zugern startet: «Jan ist ein unglaublicher Leader. Mit seiner Präsenz auf dem Eis ist ihm nicht nur der Respekt seiner Mitspieler, sondern euch jener von den Gegnern sicher. Er gibt immer alles und will den Sieg um jeden Preis.» Kovar trug an der WM 2021 in Riga zum ersten Mal für die tschechische Nationalmannschaft das C auf der Brust, nun wird er es ab Freitag anlässlich des ersten Testspiels der Saison auch für den EVZ tragen. (Academy-Arena, 19 Uhr).

Als Ersatz-Captains wurden Lino Martschini und Reto Suri bestimmt. «Lino ist Zug und der Region extrem verbunden, Reto ist nach seiner Rückkehr nach Zug heiss darauf, den Titel in seiner alten Heimat zu holen», wird Tangnes in einer Mitteilung des EVZ zitiert. «Jan Kovar, Lino Martschini und Reto Suri, das sind drei Namen, die für den EVZ stehen - sie sind perfekte Botschafter für unsere Mannschaft und den Verein gegenüber Fans und Sponsoren.» (rem)