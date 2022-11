Eishockey EV Zug punktet dank Adleraugen Der EVZ gleicht zweimal aus, verliert aber in der Verlängerung gegen den Lausanne HC. Es ist die erste Niederlage nach sechs Siegen in Serie.

Dario Simion (Zug) ist enttäuscht nach der 2:3-Niederlage. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Hart und ruppig duellierten sich die beiden Equipen. Der Frust sass bei den Romands tief: Vor dem Auftritt in der Zentralschweiz verlor der Lausanne HC acht der neun vergangenen Spiele und den zwölften Zwischenrang – das entspricht nicht den Erwartungen der Waadtländer (seit der 1:6-Niederlage des EVZ in Lausanne am 8. Oktober konnte der LHC nur noch zweimal gewinnen).

Zunächst bedrängte das Team vom Lac Leman die Zuger in der zähflüssigen Begegnung. Mit einem wuchtigen Distanzschuss gelang Lausanne-Captain Lukas Frick die 1:0-Führung; insbesondere da LHC-Stürmer Cory Emmerton EVZ-Keeper Leonardo Genoni die Sicht verdeckte.

Lausanne hatte viel harte Arbeit in diesen ersten Treffer gesteckt, nur um den Vorsprung gleich wieder zu verlieren: Angespielt von EVZ-Verteidiger Rémi Vogel passte der hinter dem Tor postierte Tim Muggli bei seinem National-League-Debut zügig Back-hand auf den vor dem Tor stehenden Dario Allenspach. Aufgrund der schnellen Spielverlagerung stand Lausanne-Keeper Ivars Punnenovs noch nicht flächendeckend zwischen den Posten, sodass Allenspach seinen ersten Saisontreffer herzhaft ins weit geöffnete Gehäuse dreschen konnte.

«Das Spiel war gut, um Erfahrungen zu sammeln»,

bilanzierte Tim Muggli. «Wir haben so gespielt wie immer», kommentierte er seinen Back-hand-Pass (der einem gegnerischen Verteidiger auch noch zwischen den Beinen hindurch ging). «Ich habe es nicht gesehen, mit etwas Glück kam er zu Dario Allenspach.»

Adleraugen verhindern Lausanne-Führung

Im mittleren Abschnitt riss die Equipe aus der Olympiastadt die Führung wieder an sich. Der slowakische LHC-Stürmer Richard Pánik wurde seinem Nachnamen gerecht: Er sorgte – ebenfalls mit einem Back-hand-Pass – für Panik vor dem Zuger Tor, Cory Emmerton verwertetet das Zuspiel zur erneuten Führung für die Westschweizer.

Das Team von Trainer Dan Tangnes glich ein zweites Mal sehenswert aus; Yannick Zehnder traf nach einem schnellen Querpass aus äusserst spitzem Winkel, fast von der roten Linie aus.

In der 55. Minute verfehlte EVZ-Verteidiger Tobias Geisser das leere Tor und direkt im Gegenzug trifft Lausannes Damien Riat zur vermeintlichen 3:2-Führung. Dan Tangnes nimmt die Coaches-Challenge und tatsächlich: Ein anderer Spieler ohne Puck war noch vor dem Puck-führenden Spieler in der Abwehrzone der Zuger zu begrüssen; durch das nicht anerkannte Abseitstor blieb der EVZ auf Punktekurs; zum Zusatzpunkt reichte es aber nicht mehr: Das Blitzende erfolgte nach 42 Sekunden in der Verlängerung. «Die Energie fehlte etwas», analysiert EVZ-Coach Dan Tangnes. «Aber wir sind stabiler geworden. In Genf war der Wendepunkt, wir haben den Weg gefunden.»

Nun wartet Viertelfinal-Einzug

Erstmals nach sechs Triumphen in Serie musste Zug das Eis wieder einmal als Verlierer verlassen, zumindest aber konnte ein Punkt mitgenommen werden. Nach dem Kräftemessen mit dem Lausanne HC warten nun zwei Tage Pause. Am Dienstag wird wieder trainiert und am Mittwoch erfolgt das Duell mit Red Bull München um den Einzug ins Viertelfinale.

Die beiden freien Tage sind nötig, sagt Dan Tangnes.

«Manche Spieler hatten keine Pause, weil sie mit dem Nationalteam unterwegs waren.»

Zudem bergen mehrere Wochen gleich drei Matches, insbesondere auch durch das Engagement in der Champions Hockey League. «Wir spielen gegen einen sehr guten Gegner, sie werden von Beginn weg kompetitiv antreten.»