Eishockey Dank Grégory Hofmanns Energieanfall: Der EV Zug gewinnt in Rapperswil 2:1 Die Zuger kommen auch mit einem dezimierten Team gegen den vormals Tabellenzweiten Rapperswil zu drei Punkten. Möglich machte dies eine defensive Parforce-Leistung und Goalie Leonardo Genoni.

Zug's Grégory Hofmann bejubelt seinen Treffer zum 2:1. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone (Rapperswil, 26. November 2022)

Und dann das: Grégory Hofmann, dem es in dieser Saison bisher gar nicht nach Wunsch gelaufen war, kriegte in der 44. Minute einen Energieanfall, liess sämtliche Gegenspieler aussteigen und verlud auch noch Goalie Melvin Nyffeler, traf mit der Rückhand ins Netz. 2:1 stand es nun für den EV Zug, etwas gar gegen den Spielverlauf, doch mit der Zeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel. Schliesslich brachten sie den knappen Vorsprung über die Zeit, und die Erleichterung war Hofmann nach Spielschluss anzusehen.

«Ich sah in diesem Augenblick die Möglichkeit, die sich mir bot. Das Tor tut mir und der Mannschaft gut.»

Sein Rezept nach vergebenen Möglichkeiten: «Nicht zu viel nachdenken, Hauptsache, ich komme in jedem Spiel zu meinen Chancen.»

Viel Pause beim SCRJ, wenig Erholung beim EVZ

Wenn es irgendwo nicht gerecht zu und her geht, dann ist es beim Spielplan der Eishockeymeisterschaft. Hier die Zuger, die zuletzt dann und wann überspielt wirkten und der Energiehaushalt zur Neige wie zuletzt gegen Lausanne ging, dort die Rapperswiler, die in den vergangenen drei Wochen einen einzigen Ernstkampf bestritten. Zug nützte, auch wegen der internationalen Einsätze, die wenigen freien Tage öfters als zu Beginn der Meisterschaft zur Regeneration. Ausserdem kamen plötzlich viele Verletzte hinzu, was die kommenden Aufgaben nicht gerade erleichtern dürften. Die Ostschweizer brennen hingegen auf Einsätze, sind «giggerig», wie es SCRJ-Assistenzcoach Sven Berger im Vorfeld dieser Partie formulierte.

Und so trat das Heimteam auch auf: Von Beginn weg druckvoll, die Zentralschweizer beschäftigten sich hauptsächlich mit Defensivarbeit. Mit dabei Leandro Hausheer, der 19-jährige EVZ-Verteidiger kam zu seinen ersten Einsätzen in der National League, weil auch noch Samuel Kreis krank ausfiel. Und Reto Suri, der nach mehrmonatiger Verletzung sein Comeback gab, fiel im Startdrittel vor allem durch eine Strafe auf, die der EVZ-Liveticker-Schreiber mit einem Hauch von Sarkasmus kommentierte: «Welcome back, Reto Suri: Unser Rückkehrer ist im gegnerischen Slot zu aggressiv und taucht damit zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder auf dem Matchblatt auf. Hoffen wir das nächste Mal wieder mit einem Tor oder Assist...» Der EVZ überstand diese Unterzahl mit viel Glück, hatte aber Sekundenbruchteile vor der ersten Pause seinerseits die Chance, in Führung zu gehen, es blieb indes beim 0:0.

Lange blieb es auch im zweiten Durchgang 0:0, doch dem Publikum wurde viel Spektakel geboten. Zuweilen bis zur Verzweiflung, vor allem aus Sicht der Einheimischen. Entweder hielt Genoni, oder die Sankt Galler trafen aus besten Positionen das Gehäuse nicht. Ob es doch an der fehlenden Spielpraxis lag? Irgendwie geriet das Rapperswiler Spiel in Schieflage, und in der 36. Minute blieb der Grossteil der Zuschauenden fassungslos: SCRJ-Goalie Melvin Nyffeler stoppte hinter seinem Tor einen Puck, Verteidiger Leandro Profico spielte die Scheibe nach vorne – direkt in die Stockschaufel von EVZ-Stürmer Dario Simion, der nur noch ins leere Tor zum 1:0 einzuschieben brauchte. Kurz darauf eine Schrecksekunde auch bei Genoni: Bei einem Abspiel brach sein Stock, doch Nico Dünner traf das leere Tor nicht. Das holte der Luzerner gut eine Minute vor Ende des Drittels nach: Nach einem Zuspiel von Sandro Forrer überwand er Genoni zum 1:1-Ausgleich.

Am Sonntagabend erstes Meister-Revanchespiel

Nach dem Führungstreffer durch Hofmann probierte Rapperswil nochmals alles, doch die Zuger räumten jeden Puck aus dem Weg. Und so feierten die Zentralschweizer den achten Sieg in den letzten elf Spielen bei den Lakers. Schon am Sonntagabend (20.00) tritt der EVZ erneut an: Die ZSC Lions gastieren in Zug. Eine weitere schwierige Partie, ausserdem ist es das erste Revanchespiel nach der Playoff-Meisterserie. «Alle haben noch diesen Final im Kopf», sagte Hofmann, «Zürich hat noch Potenzial, doch ich hoffe, mit unseren Fans im Rücken zu gewinnen.»

Rapperswil-Jona – Zug 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

St. Galler Kantonalbank-Arena. – 5423 Zuschauende. –SR Hebeisen/Borga. Tore: 36. Simion 0:1. 39. Dünner (Forrer) 1:1. 44. Hofmann (Simion, Schlumpf) 1:2.

Strafen: Je 2-mal 2 Minuten.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Djuse, Aebischer; Maier, Noreau; Profico, Vouardoux; Baragano; Eggenberger, Albrecht, Lammer; Wetter, Schroeder, Moy; Brüschweiler, Rowe, Zangger; Forrer, Dünner, Wick; Cajka.

Zug: Genoni; Stadler, Djoos; Nussbaumer, Geisser; Vogel, Schlumpf; Hausheer; Hofmann, Kovar, Simion; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Herzog, Senteler, Zehnder; Abdelkader, Leuenberger, Allenspach; Suri. Bemerkungen: Zug ohne Hansson, Klingberg, Hollenstein, Gross (verletzt), Kreis (krank), De Nisco (überzählig).