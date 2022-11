Eishockey Lino Martschini verlängert mit dem EV Zug bis 2027 Gleich um vier weitere Jahre bleibt der EVZ-Stürmer den Zugern erhalten. Vor 20 Jahren wechselte der Luzerner Junior nach Zug.

Lino Martschini schiesst seine Tore weiterhin für den EV Zug. Adrien Perritaz/ Keystone

Lino Martschini wechselte 2002 im Alter von neun Jahren vom HC Luzern zum EVZ Nachwuchs. 2010 schloss er sich für zwei Jahre den Peterborough Petes aus der höchsten kanadischen Juniorenliga (OHL) an und sammelte dabei 114 Skorerpunkte in 124 Spielen. 2012 kehrte er in die Schweiz zurück und erhielt beim EVZ seinen ersten Profivertrag. Mittlerweile hat der schnelle und treffsichere Flügelstürmer über 560 Partien für den EVZ absolviert und dabei 459 Skorerpunkte erzielt. Mit seinen 196 Toren ist er der vierterfolgreichste Torschütze in der Vereinsgeschichte.



«Lino ist einer unserer Schlüsselspieler und eines, wenn nicht das grosse Aushängeschild des Vereins», sagt General Manager Reto Kläy. «Mit seinen offensiven Qualitäten ist er ein absoluter Leistungsträger. Es freut mich, dass wir seinen Vertrag bis 2027 verlängern konnten und wir weiterhin auf ihn zählen dürfen.» (pd/reb)