Eishockey Luca De Nisco erhält Profivertrag beim EV Zug Der EVZ stattet mit Luca De Nisco einen weiteren «Hockey Academy»-Absolventen mit einem National League-Vertrag bis 2023 aus.

Luca de Nisco absolviert neben seiner Hockey-Karriere ein ETH-Studium. Bild: PD

Der 21-jährige Stürmer Luca de Nisco wechselte 2017 zu den U20-Elite-Junioren des EVZ. Zeitgleich startete er seine Ausbildung in der Hockey Academy, welche er im Sommer 2020 mit der Matura erfolgreich abschloss, wie der EV Zug in einer Medienmitteilung schreibt. Bereits ab der Saison 2018/19 kam De Nisco regelmässig mit der EVZ Academy in der Swiss League zum Einsatz.

Am 21. September gab er sein Debüt in der National League, da in der 1. Mannschaft gleich mehrere Stürmer verletzungsbedingt ausfielen. «An mein erstes Spiel in der NL kann ich mich gut erinnern», lässt sich De Nisco, der neben seiner Hockey-Karriere ein Studium an der ETH absolviert, in der Mitteilung zitieren. «Ich wurde kurz vor der Abfahrt nach Lugano informiert, dass ich dabei bin.» Seither hat Luca De Nisco kein Spiel in der National League verpasst und kam zu weiteren Einsätzen in der Swiss League.

De Nisco ist der neunte «The Hockey Academy»-Absolvent im Kader

Nun hat der 178 cm grosse und 88 kg schwere Linksschütze beim EVZ seinen ersten Profivertrag bis 2023 unterschrieben. In der National League hat Luca De Nisco in der aktuellen Saison in 27 Spielen bisher zwei Tore und einen Assist erzielt. In der Saison 2022/23 wird er neben Dario Allenspach (bis 2024), Nico Gross (2024), Luca Hollenstein (2024), Sven Leuenberger (2024), Arno Nussbaumer (2024), Livio Stadler (2025), Dario Wüthrich (2023) und Yannick Zehnder (2023) der neunte «The Hockey Academy»-Absolvent im Kader des EV Zug sein. (pw)