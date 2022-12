Die Tore des Spiel Video: MySports

Eishockey «Wir sind zu wenig clever, zu weich»: Der EV Zug taumelt weiter Sechste Niederlage im siebten Spiel: Der EV Zug muss sich in Lugano 2:4 geschlagen geben, obwohl er im Schlussdrittel mit 14:3-Torschüssen die Oberhand hatte. Die Spieler geben sich kämpferisch.

Grosse Enttäuschung bei den Zugern Yannick Zehnder, Grégory Hofmann und Reto Suri nach dem Spiel. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 22. Dezember 2022)

Lugano, Cornèr Arena, Donnerstagabend. Es war die Schlussminute angebrochen, der EV Zug setzte mit der Herausnahme von Goalie Leonardo Genoni und einem zusätzlichen Feldspieler alles auf eine Karte. Aber das Schlussfeuerwerk mit 14:3-Abschlüssen im letzten Drittel verpuffte. Lugano netzte 21 Sekunden vor Schluss ins leere Tor ein. Gegen ein kompaktes und abgeklärtes Lugano blieb der EV Zug ohne Durchschlagskraft. Die 2:4-Niederlage ist gleichbedeutend mit dem sechsten Misserfolg in den letzten sieben Spielen. Der EV Zug – er taumelt weiter.

Lino Martschini war enttäuscht, frustriert ob des ungenügenden Auftritts: «Diese 60 Minuten passen ins Bild der letzten Wochen. Wie so oft machen wir vieles richtig und trotzdem schaffen wir es nicht, das Spiel in unsere Bahnen zu lenken.» Auch Sven Senteler war bedient und erklärte mit gesenktem Haupt:

«Wir kämpfen, aber es läuft fast alles gegen uns. Ich habe das Gefühl, wir spielen zu verkrampft. Die Lockerheit fehlt.»

Ungemach beginnt nach 19 Sekunden

Erstmals seit 20 Monaten war Grégory Hofmann wieder Träger des Topskorer-Gewandes. Auch wenn er sich zum dritten Mal in Folge in die Torschützenliste eintragen konnte, bleibt dieser Fakt eine Randnotiz. An einem Abend, der bereits denkbar schlecht begonnen hatte. Nach 19 Sekunden leistete sich Brian O’Neill ein unnötiges Beinstellen in der Mittelzone. Lugano schlug daraus Kapital. Erinnerungen an die letzte Aufwartung in der Cornèr Arena wurden wach, als die Zuger nach 113 Sekunden bereits zwei Gegentore schlucken mussten. Auch wenn die Zentralschweizer nicht schlecht spielten, gegen ein durchschnittliches Lugano, das nur auf Platz 13 rangiert ist, fehlten Impulsgeber, die dem Team den Weg wiesen.

Der Schuss von Jan Kovar (rechts) verfehlt das Ziel. Bild: Alessandro Crinari / Keystone (Lugano, 22. Dezember 2022)

Im Startdrittel machte es den Anschein, der EV Zug spule sein Pensum etwas gar emotionslos herunter. Auf die Frage, ob der Equipe die Emotionen, das Feuer fehlen, bejahte Martschini: «Wir müssen diese mehr aufs Eis bringen, aber auf eine clevere Art.» Der amtierende Meister ging zu wenig dorthin, wo es wehtut, vor das Tor. Lugano-Goalie Niklas Schlegel hatte häufig freie Sicht auf die Schüsse aus der Distanz, seine Abpraller behändigte er entweder im Nachfassen, oder waren Beute seiner Verteidiger. «Der Puck springt momentan nicht für uns», haderte Senteler.

Senteler: «Gute Teams finden Weg aus der Krise»

Der EVZ machte im Mitteldrittel zuerst alles richtig (Ausgleich durch Dario Simion) – und dann innert vier Minuten einiges falsch. Nach dem Tor durch Simion wanderte Samuel Kreis wegen Haltens auf die Strafbank. Goalie Leonardo Genoni, dessen Fangquote mittlerweile auf 88,4 Prozent gefallen ist, liess den scharfen - aber wohl nicht ganz unhaltbaren - Schuss durchrutschen. Und bei der 3:1-Führung agierten die Tessiner gedankenschneller. O’Neills «No Look Pass» auf Hofmann, der zum Anschluss führte, war der einzige Zungenschnalzer und einer der wenigen Überraschungsmomente aus der EVZ-Optik. An diesem Abend, der ernüchternd begonnen hatte und mit einer weiteren Enttäuschung zu Ende ging.

Interimstrainer Josh Holden gibt seinen Spielern Anweisungen. Bild: Alessandro Crinari / Keystone (Lugano, 22. Dezember 2022)

Senteler verhehlte nicht, dass aufgrund des sportlichen Kriechgangs auch der Kopf verrückt spiele, dennoch sei die Atmosphäre im Team nach wie vor sehr gut. «Wir befinden uns in einem Zustand, an den wir uns nicht gewöhnen möchten. Gute Teams finden aber einen Weg aus der Krise.» Martschini appellierte an die Mitspieler und nahm sich dabei nicht aus: «Es ist nicht gut genug, Punkt. Jeder muss auf sich selber schauen. Ich kann niemandem vorwerfen, dass er es nicht probiert. Aber es ist zu wenig. Wir sind zu wenig clever, zu weich. Da fehlt es an vielem.» Glaubt man diesen Worten, weiss der EV Zug, was die Stunde geschlagen hat.