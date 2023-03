Eishockey Nationalspielerin Lena-Marie Lutz unterschreibt beim neu gegründeten Frauenteam des EVZ Nationalspielerin Lena-Marie Lutz wechselt auf die kommende Saison hin mit einem Zweijahresvertrag zum EVZ.

Lena-Marie Lutz hier noch für Lugano im Einsatz. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (2. 1. 2022)

Lena-Marie Lutz ist nach Lara Stalder, Nadine Hofstetter und Noemi Ryhner die vierte Nationalspielerin aus dem Raum Zentralschweiz, welche zum neu gegründeten Zuger Frauenteam stösst.

Der EVZ stattet die Stürmerin mit einem Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 aus, wie er am Donnerstag mitteilt. Zuletzt spielte die 21-Jährige bei Lugano in der Women’s League. In 17 Spielen erzielte sie 9 Scorerpunkte (2 Tore, 7 Assists). Die Aargauerin erlernte das Hockey-ABC beim HC Seetal, dort durchlief sie die verschiedenen Nachwuchsstufen.

Währenddessen kam sie als 15-Jährige zu ihren ersten Einsätzen in der Women’s League beim SC Reinach, für welchen sie insgesamt fünf Saisons bestritt. 2020 folgte der Wechsel zu Bomo Thun, ein Jahr später wechselte Lutz zu den Thurgau Indien Ladies. Noch während der Saison zog sie aber weiter und schloss sich Lugano an, wo sie bis zuletzt unter Vertrag stand.

Für die Schweizer Nationalmannschaft stand die Linksschützin an zwei Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen 2022 im Einsatz. «Lena-Marie wird unsere Offensive mit ihrem Speed definitiv verstärken», sagt Head Coach Daniela Diaz. «Auch sie bringt einiges an internationaler Erfahrung mit und es freut mich sehr, dass sie die nächsten zwei Jahre bei uns spielen wird.» (zfo)