Eishockey «Nicht der Grösste, aber unglaublich aggressiv»: EV Zug verpflichtet Schweden-Stürmer Andreas Wingerli Andreas Wingerli stösst von Skellefteå AIK zum EV Zug. Der 25-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Damit ist das Ausländer-Sextett komplett.

Andreas Wingerli verlässt Skelleftea und spielt neu für den EV Zug. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 5. 9. 2019)

Weil Andreas Wingerli mit dem schwedischen Klub Skelleftea AIK noch bis vergangenen Montag im Playoff-Final im Einsatz stand (1:4 in der Serie), wartete der EV Zug mit der Offizialisierung des Transfers ab. Der EV Zug teilt nun mit, dass der 25-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat.

Der Stürmer stammt aus dem nordschwedischen Lycksele. 2013 wechselte der Linksschütze in die Nachwuchsabteilung von Skelleftea AIK. Dort schaffte er zwei Jahre später den Sprung in die erste Mannschaft und unterschrieb seinen ersten Profivertrag. Bis im Frühjahr 2021 stand Wingerli dort unter Vertrag und wurde im selben Jahr erstmals für die Weltmeisterschaft mit der schwedischen Nationalmannschaft aufgeboten.

Auf die Saison 2021/22 zog es den 173 Zentimeter grossen und 77 Kilogramm schweren Flügelstürmer für einen Wechsel nach Übersee in die Organisation der Colorado Avalanche. Das Schnuppern von NHL-Luft blieb ihm verwehrt, er absolvierte die gesamte Saison beim Farmteam in der AHL. Letztes Jahr kehrte Wingerli nach Skelleftea zurück und erzielte in 69 Spielen 15 Tore und 20 Assists. Während der Qualifikation hatte er die beste Plus-Minus-Bilanz der gesamten Liga. In den Playoffs kam er allerdings weniger auf Touren und sammelte in 17 Partien nur drei Skorerpunkte.

Wingerlis Polyvalenz als Pluspunkt

Wingerli war einer von mehreren Stürmern, die Sportchef Reto Kläy als valablen Kandidaten auf dem Radar hatte. «Andreas ist ein schneller, flinker und intelligenter Spieler, der unserem Offensivspiel mehr Möglichkeiten verschafft. Seine Plus-Minus-Bilanz zeigt aber deutlich, dass er auch in der Defensive äusserst verlässlich ist und Verantwortung übernimmt», lässt sich Kläy in der Mitteilung zitieren. Der Sportchef konkretisiert: «Er ist als Flügel wie auch als Center polyvalent einsetzbar, das ist ein grosser Pluspunkt.» Er passe zur Spielweise des EV Zug, die auf Intensität basiert. «Körperlich ist er nicht der Grösste, aber er spielt unglaublich aggressiv.» Nicht zuletzt war für Kläy das Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend, das Wingerli mitbringe.

Auch Top-Stürmer Antti Suomela – Topskorer in der schwedischen Liga während der abgelaufenen Saison – stand in Kläys Notizblock. Doch nach einer überragenden Saison bei IK Oskarshamn (51 Spiele, 66 Punkte) hat der Finne seinen Marktwert in ein für den EVZ nicht erschwingliches Preissegment hochgetrieben. Der 29-Jährige hat beim Lausanne HC einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet.

Nach der Verpflichtung von Wingerli stehen beim EV Zug für die kommende Saison sechs Import-Spieler unter Vertrag: Jan Kovar (CZE), Marc Michaelis (GER), Brian O'Neill (USA), Andreas Wingerli (SWE), Niklas Hansson (SWE) und Lukas Bengtsson (SWE).